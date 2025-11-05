自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《竹林姊妹》

2025/11/05 05:30

《竹林姊妹》 芭芭拉．德米克著，洪慧芳譯，麥田出版《竹林姊妹》 芭芭拉．德米克著，洪慧芳譯，麥田出版

芭芭拉．德米克著，洪慧芳譯，麥田出版

影集《慾望城市》中，不孕的夏綠蒂收養一名中國女嬰，實踐「當好妻子、好媽媽」的夙願，人生以喜劇收場，然若併著《竹林姊妹》閱讀，追溯女嬰來歷，無異於恐怖故事。

湖南農婦袁贊華，千禧年初，為躲避超生罰款，藏身鄉間兄長家中，產下一對雙胞胎姊妹。一個留在身邊，一個交由兄長撫養。未料共享同一張命盤的姊妹，因山上的女兒被拐賣送往美國，人生有了分歧。《我們最幸福》、《吃佛》的作者芭芭拉．德米克（Babara Demick，1959-）把目光從北韓、西藏轉到中國，追蹤姊妹後續，探討一胎化政策對一代中國人的影響。

1979年中國經濟改革開放，經濟成長數字要好看，除了經濟強勁成長，還有數字的巧妙操作：讓人口變少，GDP就會顯得更好看。將大躍進、文革進行到底的極權國家，可以把神像從廟堂拉下來，也可以把手伸進孕婦的肚子，拉出「非法」胚胎。一胎化政策自1979年延續至2015年。1980年代，中國約有十萬到十六萬名棄嬰。1991年，中國允許外國人收養棄嬰，該年，有206名嬰兒被收養；到2005年，數字暴增至7906人。然而千禧年前後，中國農村經濟結構改變，人民自願少生甚至不生，嬰兒領養供需失衡，拐賣自然變成一門好生意。

德米克2001年加入《洛杉磯時報》，駐北京七年，讓她得以長期追蹤此一議題；2017年，她聯繫上被賣往美國的女兒，記錄雙生姊妹重聚的故事。其敘事維持一貫的明快，溫暖，甚至是黑色幽默：雙胞胎姊妹的人生暗合中美國力的此消彼長，經濟衰退，失衡的福利政策，留在美國的姊姊日子沒有過得比較好，留在中國的妹妹也沒有過得比較差，德米克隱隱約約如此覺得，但沒有結論。在中國，她沒有足夠的資訊和數據可核查，因為「這個國家的設計，就是讓你對它發生的事一無所知」，故而「我們最幸福」。

（李小軍）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應