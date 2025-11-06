自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文化預算縮減效應發酵 李遠：每個業務都不夠用，須靠募資補缺

2025/11/06 05:30

立法院教育及文化委員會昨日邀請文化部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。（記者羅沛德攝）立法院教育及文化委員會昨日邀請文化部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。（記者羅沛德攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠昨（5）日赴立法院教育及文化委員會報告業務概況並備詢，針對近幾個月因文化預算刪減引發的影響與爭議做出回應。他指出，文化部整體預算占中央政府總預算不到1%，經費有限，許多計畫必須依靠企業募款或民間資源支撐，「文化屬於大家，我們不是敵人。」他強調，會持續向社會與立院溝通，說明每一筆文化經費的意義與用途，讓大眾理解文化支持的重要性。

李遠表示，預算刪減讓文化部在推動各項業務時更顯吃緊，像是「聯合典藏庫房中心計畫」因遭刪減1億元而被迫中止，該計畫原本希望整合全台典藏資源，建立集中保存與修護機制，如今因經費不足而停擺，成為預算緊縮的直接受害案例。他坦言，「每個業務都不夠用」，文化部只能盡力向企業及民間募款補足缺口，例如大阪世博的宣傳主要依靠民間支援完成。

近期文化創作者也相繼表達對經費縮減的壓力。今年金漫獎大獎得主狼七以《黎明前的回聲》獲獎，在典禮上致詞時提到：「這本書什麼都還沒有時，是文化部先看到它的。」她感嘆今年對文化創作者來說格外艱難，「部長說眼淚往肚子裡吞，但我們的眼淚是掉出來的。」金音獎最佳搖滾專輯獎得主FAAS製作人Nicky也在台上表示，「創作人跟文化部不是要飯的，我們每一個人都有自己的價值。」他認為文化補助長期協助年輕樂團成長，是音樂產業的重要推力。

民進黨立委林宜瑾質詢時指出，《聽海湧》在第60屆金鐘獎榮獲5項大獎，顯示本土影視創作的能量。李遠回應，台灣影視產業能走到今天並非偶然，他回憶早年在中影工作時的轉折，「那時電影不景氣，卻讓創作者有了空間，民主潮流開始推動，誰也擋不住。」他呼籲各黨派重視文化政策延續，讓創作自由在制度上獲得保障。

文化部指出，今年國片氣勢強勁，災難動作片《96分鐘》在文化部補助與文化幣政策推動下，票房突破2億元，成為年度冠軍。為鼓勵青年觀眾支持國片，文化部自10月起推出文化幣加碼方案，觀眾使用文化幣購票可享「2點送1點」、「350點送100點」的雙重優惠，期盼帶動觀影人潮，促進影視產業正向循環。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應