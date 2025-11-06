【藝術文化】文化預算縮減效應發酵 李遠：每個業務都不夠用，須靠募資補缺

立法院教育及文化委員會昨日邀請文化部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。（記者羅沛德攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠昨（5）日赴立法院教育及文化委員會報告業務概況並備詢，針對近幾個月因文化預算刪減引發的影響與爭議做出回應。他指出，文化部整體預算占中央政府總預算不到1%，經費有限，許多計畫必須依靠企業募款或民間資源支撐，「文化屬於大家，我們不是敵人。」他強調，會持續向社會與立院溝通，說明每一筆文化經費的意義與用途，讓大眾理解文化支持的重要性。

李遠表示，預算刪減讓文化部在推動各項業務時更顯吃緊，像是「聯合典藏庫房中心計畫」因遭刪減1億元而被迫中止，該計畫原本希望整合全台典藏資源，建立集中保存與修護機制，如今因經費不足而停擺，成為預算緊縮的直接受害案例。他坦言，「每個業務都不夠用」，文化部只能盡力向企業及民間募款補足缺口，例如大阪世博的宣傳主要依靠民間支援完成。

近期文化創作者也相繼表達對經費縮減的壓力。今年金漫獎大獎得主狼七以《黎明前的回聲》獲獎，在典禮上致詞時提到：「這本書什麼都還沒有時，是文化部先看到它的。」她感嘆今年對文化創作者來說格外艱難，「部長說眼淚往肚子裡吞，但我們的眼淚是掉出來的。」金音獎最佳搖滾專輯獎得主FAAS製作人Nicky也在台上表示，「創作人跟文化部不是要飯的，我們每一個人都有自己的價值。」他認為文化補助長期協助年輕樂團成長，是音樂產業的重要推力。

民進黨立委林宜瑾質詢時指出，《聽海湧》在第60屆金鐘獎榮獲5項大獎，顯示本土影視創作的能量。李遠回應，台灣影視產業能走到今天並非偶然，他回憶早年在中影工作時的轉折，「那時電影不景氣，卻讓創作者有了空間，民主潮流開始推動，誰也擋不住。」他呼籲各黨派重視文化政策延續，讓創作自由在制度上獲得保障。

文化部指出，今年國片氣勢強勁，災難動作片《96分鐘》在文化部補助與文化幣政策推動下，票房突破2億元，成為年度冠軍。為鼓勵青年觀眾支持國片，文化部自10月起推出文化幣加碼方案，觀眾使用文化幣購票可享「2點送1點」、「350點送100點」的雙重優惠，期盼帶動觀影人潮，促進影視產業正向循環。

