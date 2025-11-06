【藝術文化】國際博物館年會杜拜登場 台灣館聚焦「流動的未來」

以山川步道與花朵綻放為意象的主視覺，象徵台灣博物館生態多元並具創新與包容精神。（博物館學會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕中華民國博物館學會宣布，將於2025年11月11日至17日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的第27屆國際博物館協會（ICOM）年會中，以「流動的未來．多元共融的博物之島」為策展理念，在現場打造台灣館展區，展現台灣在博物館領域面向未來、與世界對話的文化能量。

台灣館由博物館學會主辦，文化部、教育部、國立故宮博物院、原住民族委員會與客家委員會等單位協辦，昨（5）日行前記者會，同步釋出展區主視覺，以山川步道與花朵綻放為意象，象徵台灣博物館生態多元並具創新與包容精神。

本屆台灣展區聚焦3大主題：「無形文化資產的保存」、「青年力量」及「新興科技的崛起」。展區將以AI與數位策展技術結合人文藝術，透過互動展示呈現文化保存與科技應用的平衡，並首次導入AI導覽機器人「貝兒」—一隻配戴山櫻花頭飾的台灣黑熊。貝兒能以多語音辨識與即時回應功能，協助不同國家的參觀者以母語進行導覽。觀眾亦可透過QR Code連結「台灣雲端博物館」平台，查閱展出內容與延伸資料，打造跨越語言與地域的雲端展覽體驗。

展覽將邀請屏東縣瑪家鄉娜麓灣樂舞劇團，於杜拜時間11月12日在台灣館開幕演出，詮釋台灣原住民族的生命故事與文化精神；同場並邀請苗栗縣藺草編織工藝師呂錦霞現場示範藺編技藝，帶領觀眾親手體驗台灣工藝的細膩與韌性。

