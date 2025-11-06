自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣藺草學會「藺編工藝傳承」 獲2025日本優良設計獎2項大獎

2025/11/06 05:30

台灣藺草學會由經理蕭博駿（右起）領隊，與林宥均、賴憲澤、王婷瑩等受獎者一同出席領獎。（國立台灣工藝中心提供）台灣藺草學會由經理蕭博駿（右起）領隊，與林宥均、賴憲澤、王婷瑩等受獎者一同出席領獎。（國立台灣工藝中心提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年5月甫獲選文化部首屆「台灣百大文化基地」的台灣藺草學會，再於世界四大設計獎之一的日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）中，從5,225件作品中脫穎而出，獲得「地域構想」類別百佳設計獎，以及優秀焦點兩項大獎，成為同時取得雙重肯定的少數團隊之一，非常難得。

台灣工藝中心指出，台灣藺草學會是文化部長期輔導對象，此次獲獎計畫是由台灣工藝中心與農業部農村發展及水土保持署共同主辦，中衛發展中心執行的「台灣社區工藝產業推廣輔導計畫」，歷經1年多諮詢、跨域協作、赴日交流；獲獎的「藺編工藝傳承教育系統」並非具體產品，而是一套以「教育制度設計」為核心的文化傳承架構，從課程設計延伸到文化敘事，將材料知識、工藝脈絡與地方風土重新串接，形塑出完整且可循的學習路徑，建立一套可持續推廣的系統，讓傳承不再倚賴個人，而能以制度與社群延續力量，展現台灣文化創新的新典範，獲得評審的青睞。

日本優良設計獎創立於1957年，是日本歷史最悠久且具代表性的綜合性設計獎項，與德國Red Dot、iF、美國IDEA並列世界四大設計獎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應