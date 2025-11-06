自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】張正傑輪椅族音樂會 「挑戰極限」11/9登場

2025/11/06 05:30

輪椅族音樂會至今已13年。（張正傑提供）輪椅族音樂會至今已13年。（張正傑提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕大提琴家張正傑13年前開始辦理「輪椅族音樂會」，因為有感於當時的音樂廳輪椅席多半位於觀眾席兩側或後方，所以他想辦一場音樂會，讓所有輪椅族都能「近距離」享受音樂的美好。沒想到吸引很多輪椅族參加，就延續至今成為一年一會的重要公益演出。

此次音樂會將邀請大環表演者楊世豪共演。（張正傑提供）此次音樂會將邀請大環表演者楊世豪共演。（張正傑提供）

今年的輪椅族音樂會，將於11月9日下午在台北市中山堂光復廳舉行，主題「挑戰極限」，邀請到豎琴家曾韋晴、鋼琴家廖皎含、豎笛教父陳威稜，以及馬戲藝術家楊世豪，以多元的藝術形式，開啟跨界的視聽饗宴。

張正傑表示，13年來特別感謝中山堂管理所的持續支持，讓輪椅族朋友們能在光復廳典雅且無障礙的空間裡，自在享受並沉浸於動人的樂音中。他分享，記得有一年，有位年輕人捧著一束花來送給他，說以前都陪著坐輪椅的奶奶來看表演，享受許多美好的時光，但奶奶前一年過世了，因此，他特別趁音樂會舉辦時來送花感謝他。張正傑說，這13年來，有許多老朋友，也有不少新夥伴，能為大家留下難忘的回憶，他也很開心。

報名詳詢網址（https://proartcello.kktix.cc/events/20251109）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應