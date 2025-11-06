【藝術文化】張正傑輪椅族音樂會 「挑戰極限」11/9登場

輪椅族音樂會至今已13年。（張正傑提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕大提琴家張正傑13年前開始辦理「輪椅族音樂會」，因為有感於當時的音樂廳輪椅席多半位於觀眾席兩側或後方，所以他想辦一場音樂會，讓所有輪椅族都能「近距離」享受音樂的美好。沒想到吸引很多輪椅族參加，就延續至今成為一年一會的重要公益演出。

此次音樂會將邀請大環表演者楊世豪共演。（張正傑提供）

今年的輪椅族音樂會，將於11月9日下午在台北市中山堂光復廳舉行，主題「挑戰極限」，邀請到豎琴家曾韋晴、鋼琴家廖皎含、豎笛教父陳威稜，以及馬戲藝術家楊世豪，以多元的藝術形式，開啟跨界的視聽饗宴。

張正傑表示，13年來特別感謝中山堂管理所的持續支持，讓輪椅族朋友們能在光復廳典雅且無障礙的空間裡，自在享受並沉浸於動人的樂音中。他分享，記得有一年，有位年輕人捧著一束花來送給他，說以前都陪著坐輪椅的奶奶來看表演，享受許多美好的時光，但奶奶前一年過世了，因此，他特別趁音樂會舉辦時來送花感謝他。張正傑說，這13年來，有許多老朋友，也有不少新夥伴，能為大家留下難忘的回憶，他也很開心。

報名詳詢網址（https://proartcello.kktix.cc/events/20251109）。

