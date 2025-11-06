【自由副刊】 陳維鸚／總有不知道的事 － 2之1

圖◎吳孟芸

◎陳維鸚 圖◎吳孟芸

那孩子縮著肩怯弱地從門走出來，看見外婆身影立即衝過來，緊抓手臂，將大半身體藏在親人身後，僅露半張臉，偷偷看著我。

外婆說：「乖，叫阿姨啊。」

纖細如筆的他只是眨了眨眼睛，隨即掉頭。

祖孫倆牽著手離去，外婆身著深藕紫襯著黑圓點的上衣，帶著些微弧度的背影，儘管過了二十年，一直在我心裡。

那是第一次帶兒子參加早療課程，在醫院長廊轉來轉去才找到目的地，站在門外等候心情忐忑，孩子外婆先向我點頭，主動搭話，原先僅想禮貌回應，但聽她緩緩說著，不知不覺也陷進去。她說孫子從小難養，只穿純棉衣服，其他材質都會過敏難受，除親近的人，無法忍受外人碰觸，時時如驚弓之鳥，孩子爸媽在外地工作無暇顧及，只覺得是個難搞的小孩，直到上了小學，老師告知孫子竟然在課堂上尿溼褲子，害怕得哭不停，外婆才警覺不對勁。

「他因為不敢跟老師說要去廁所，一直忍一直忍……」

到底有多恐懼呢，害怕到無法離開椅子，學校、老師、同學是怪物嗎？為什麼不說呢，是沒有勇氣，還是不知道如何開口，是沒有安全感嗎，還是被什麼束縛了，我不是他，不知道原因，只曉得原來還有這樣的孩子，對世界適應不良，我實在無知，只能想像他可能被困在冰塊裡，動彈不得。一般人感到無礙的物質，對他卻有如芒刺，對外在環境敏感而怯步，相較兒子對周遭變化遲鈍，這孩子似乎是相反狀況。

當時的我很笨拙，不知怎樣反應才不失禮，頻頻點頭其實很迷惑，外婆的嘴像輕咬碎細花生般，語串接連，沒在等人應答，或許只是想找相同處境的人說說話，她可能沒辦法向鄰居解釋孫子為何到醫院「上課」，而不是看病，也沒辦法說明孫子柔弱如含羞草的原因，以前養育孩子不需這麼費工夫，她那一代都是放生自跑，病了就放牆角，父母的責任就是提供遮風避雨之地與充足糧食，哪像現在小孩毛病多，學校老師、醫院心理師、治療師總說一些聽不懂的事，不知道為什麼養孩子變得好辛苦。那是我們第一次見面，之後沒再遇過，不知孩子後續，但外婆說著「拄著啊」的無奈表情，總時不時掠過腦海，台語「拄著」有撞擊感，像是被什麼用力敲下去，被困住的不只是那孩子吧，外婆也是，養育子女的環節應該已告一段落，該擁有自己的生活，但她卻落入再一次的育兒循環裡。

人生無法算計，不可能列張清單畫勾，就當核算了事，情感藕斷絲連，很難像蜘蛛絲吹散無痕，明明是自己的人生，最後卻漸漸沒有了自己，後來遇見更多特殊兒家長，愈有所感。

兒子接受評估，團隊給予的診斷是約落後八個月，疑似自閉、過動、注意力不全，尚未能確定，醫生建議參加早療，並說明有發育遲緩傾向的孩子經適當療育，課程會幫助慢慢迎頭趕上，增加融入群體和社會的機會。

「一定會追上嗎？」

「會跟一般孩子一樣嗎？」

我天真地問，醫生只說：「在專業的協助下，透過適當療育，會有顯著的進步。」是不是像極了某種銷售話術，讓你無法反駁，不得不買單，然實情也是如此，至於「顯著進步」，得看個人感受了。我心裡明白，即便沒有保證，總比什麼都不做好，偏離標準線的人生很辛苦，至少嘗試靠近看看。但直到第一次早療課程結束，兒子推開門朝我跑來，嘰嘰喳喳說著，裡面有玩具，還可以跳來跳去，老師拿出好多卡片和故事書，望著他滿臉笑意，才消弭了我的擔憂。

早療依個案量身定做，半個小時語言治療，半個小時職能治療，是醫生給兒子的安排，課程內容則由治療師決定，我唯一能做的就是陪伴。兒子不排斥課程，甚至感到新鮮，當治療師開門招手，他會踮起腳尖，跳起來，雀躍而去，治療師稱他是笑嘻嘻男孩。每週三依約而來，治療室在醫療大樓地下一樓，另邊是X光放射室，大多時間很安靜，少有他人來，我想像這裡是另類圖書館，等候時就看書，通常選短篇故事或千字內散文，思緒容易踩煞車，幾個月後竟然膩了，不是書本問題，而是心境變了。醫療大樓有種神祕力量，一坐下來時空彷彿凝結，時光粒子變得緩慢，只剩空調嗡嗡聲，再怎麼有趣的故事好像都走調，沒辦法進入裡頭的情境，心裡焦急得很，最後只好放棄。很奇怪的感覺，卻又說不上到底發生什麼變化，直到進圖書館借書意外走到醫療書籍櫃，望著一整排與疾病、內外科相關術語的文字，立刻心領神會。從那時起，鮮少涉獵文學以外書類的我，意外讀起醫學科普書，如一些急診和外科醫生的手札或基因遺傳學等。很奇妙，理性中帶著感性的語句，像極了裹著覆膜的刀，溫柔不銳利地梳理思路，並將我帶向另個從未觸及的方向。

醫院位於市中心，交通便利，家長們大多將孩子送來後離開，或許得趕回家裡看店，或許想利用這段不用育兒的時光透透氣，但也可能地下室空間不大，略低天花板甚至有些壓迫，少有家屬像我一樣等候，大家都是過渡到此，點頭也嫌多餘，直到安媽來了。她個頭嬌小，看來不起眼，頭一次帶兒子進來時，拖鞋啪嗒啪嗒像節拍器，神奇精準地整點時站在門前，但身旁兒子不受控，腳步不肯停下，兩人手臂開始拉扯，安媽輕聲斥責「不要鬧」，想當然一點用也沒有，幸好治療師開了門，那孩子一溜煙就鑽進去了。

安媽沒有急著離開，反而在我身旁坐下來。她們是從另家醫院跳槽過來，「跳槽」二字是她說的，兒子小安原本在羅東的醫院早療，因住宜蘭市區，為方便接送，才移到這裡。「雖然這裡比較不有名，空間也比較小，可是方便。」顯然安媽打量過，早療課程得有長期抗戰準備，跟老人家五十肩復健道理一樣，路途遠近會影響上課意願，再說這裡人少，會遇見熟人的機會也大大減少。

「我已經懶得跟別人解釋了。」她說得輕描，雙唇卻緊抿，擺明就是為這個話題掛上句號。我很識相，不追問，自動轉到無關痛癢話題，其實也不想知道，愈多知道對方一件事，就愈多一份牽掛，有時還會變成責任義務，在腦裡昇華成「不好意思」，如果對方不適合往來，最後就成了負擔。孩子生病後，體會良多，三不五時遇到關懷，有人真心，卻也有假意，佯裝問候卻藉機推銷產品，顧肝、護心，還有治百病的床，除了謝謝還是只能說謝謝，群體生活有時得面對湊熱鬧的浮萍應酬，無礙的，彼此不傷害就好，不要越界便行，最怕被濃濃的善意淹至無法呼吸，因知對方好意難以拒絕，最後只好默默接收，再思索日後如何償還。我始終抓不好人與人之間相處的分寸，索性保持距離，被動交流，看來冷漠，其實是膽小，沒有接觸就沒有紛爭，也不用掛念。

和安媽就處於這種情況，她很聰明沒有跨線，我們的對話像來回擦邊球的乒乓，盡是不痛不癢的寒暄以及問候，偶爾當她接電話時，從對話隱約得知家裡還有個孩子、丈夫經常出差不在家等私事。不能問，不能問，我警告自己，尤其是她掛完電話歎氣時。儘管耳朵天線朝她方向放送，還是得假裝埋首書本裡，因為我知道萬一不小心對上眼，鐵定是人生尷尬時分了。

同時段課程孩子來來去去，我和安媽一直沒變動，彼此對話依然不痛不癢，直到她認識的人出現。那天，坐在我對角線椅子上的安媽突然站起來，盯著從樓梯走下來的母親與女兒，對方似乎也很驚訝，母親直覺將身旁的小女孩拉近，僵硬地對安媽點了下頭。那女孩應該是下堂課的新學生，母親很快恢復自若，以優雅姿態牽著小女孩，緩緩來到我身旁坐下，而不是選擇熟識的安媽，換句朋友們的網路戲語，該拿張板凳出來等看戲，但從頭到尾，她們沒有交流，甚至連個眼神也沒有。

從那天起，安媽變得多話。

「聽氣象報告說，後天就會變天了，真是討厭，好不容易才等到太陽。」

「昨晚滷了一鍋肉，小安說是我做過最好吃的，妳要不要做法和配方？」

基於禮貌，不得不回話，為自保，先是官方式應答，但她不吃這套，像是吞了麥克風似地劈哩啪啦在我耳邊放送，一個問題接著一個，不停誘使妳開口，慢慢從敷衍、對談，有時甚至想反駁，總之確實摧毀了我的冷漠。奇怪的是我們並沒有成為摯友的機緣，或者說頻率不對，交談雖然變多，卻常常沒有切中要題，彼此在意的點不在同一條線上，這也不打緊，反正都只是過客，人生中這樣的朋友很多，像風吹散的落葉，我也是在成年後歷經塵世雲煙，才領悟何謂人各有志。安媽不是不知道我們之間有鴻溝，但就是想講，她說小安喜歡車子，會央求爸爸買汽車雜誌、參加汽車展覽會，對各款廠牌跑車如數家珍，隨手一指在街上駛過的汽車，他都能立刻喊出型號。她說小安非常喜歡數字，東西上的數字都能過目不忘，也因此算術特別好，他喜歡加加減減的算式，像玩具，像解謎，或許正扮演偵探角色，沉迷在推敲運算迷宮裡，直到獲得答案為止。

（待續）

