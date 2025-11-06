自由電子報
【自由副刊】 離畢華／拾雨圖

2025/11/06 05:30

圖◎盧兆琦圖◎盧兆琦

◎離畢華 圖◎盧兆琦

年紀大的詩生出許多角質

用咖啡渣再三砥礪

磨掉那些字

賸留半杯咖啡

書山已經崩塌

靈感的土石流衝毀夜的堤防

經過搶修後，所有的傳、輯、誌、稿

已鬆動如萎縮的牙床，不再適合

品味初心的逡巡。被全線封鎖

那些得獎作品一番吟嘯

之後披上隱逸的袍子

厚重黑雲裡的幾句悶雷

難驗行跡

那些有如黴菌的

白色鬚髮經過曝曬

留下淺黃的悲欣

發出一種歎息的味道

眉毛變得稀疏

擋不住天空碎落的淚

就權充是雨吧

俊俏的臉龐漸漸消瘦枯槁，然後

結晶成一顆雜色的舍利子

畫篋裡的水彩畫

所有的繁麗變成糟酒和野味

醉酒放歌，且舞

在廢墟轉角撿到一顆似曾相識

的眼珠燁燁生輝的魚目，如此奢華

如此喧囂

如此膩人

