【自由副刊】 離畢華／拾雨圖
圖◎盧兆琦
◎離畢華 圖◎盧兆琦
．
年紀大的詩生出許多角質
用咖啡渣再三砥礪
磨掉那些字
賸留半杯咖啡
．
書山已經崩塌
靈感的土石流衝毀夜的堤防
經過搶修後，所有的傳、輯、誌、稿
已鬆動如萎縮的牙床，不再適合
品味初心的逡巡。被全線封鎖
那些得獎作品一番吟嘯
之後披上隱逸的袍子
厚重黑雲裡的幾句悶雷
難驗行跡
．
那些有如黴菌的
白色鬚髮經過曝曬
留下淺黃的悲欣
發出一種歎息的味道
眉毛變得稀疏
擋不住天空碎落的淚
就權充是雨吧
俊俏的臉龐漸漸消瘦枯槁，然後
結晶成一顆雜色的舍利子
．
畫篋裡的水彩畫
所有的繁麗變成糟酒和野味
醉酒放歌，且舞
在廢墟轉角撿到一顆似曾相識
的眼珠燁燁生輝的魚目，如此奢華
如此喧囂
如此膩人
