【自由副刊】 離畢華／拾雨圖

圖◎盧兆琦

◎離畢華 圖◎盧兆琦

．

年紀大的詩生出許多角質

用咖啡渣再三砥礪

磨掉那些字

賸留半杯咖啡

．

書山已經崩塌

靈感的土石流衝毀夜的堤防

經過搶修後，所有的傳、輯、誌、稿

已鬆動如萎縮的牙床，不再適合

品味初心的逡巡。被全線封鎖

那些得獎作品一番吟嘯

之後披上隱逸的袍子

厚重黑雲裡的幾句悶雷

難驗行跡

．

那些有如黴菌的

白色鬚髮經過曝曬

留下淺黃的悲欣

發出一種歎息的味道

眉毛變得稀疏

擋不住天空碎落的淚

就權充是雨吧

俊俏的臉龐漸漸消瘦枯槁，然後

結晶成一顆雜色的舍利子

．

畫篋裡的水彩畫

所有的繁麗變成糟酒和野味

醉酒放歌，且舞

在廢墟轉角撿到一顆似曾相識

的眼珠燁燁生輝的魚目，如此奢華

如此喧囂

如此膩人

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法