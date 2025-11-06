自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 羅婷／阿娘（奶奶）

2025/11/06 05:30

◎羅婷◎羅婷

◎羅婷

現代孟母三遷的故事。那個年代，港口長大的小孩，大了就是跑船。爸爸是塊讀書的料，寡母孤子搬到台北，你身無一技只能做幫傭。別人小孩的哭啼，淚水落在自己孩子上。你腹中懷著基隆的海洋，辛酸吞進，胃裡捲起酸鹹的浪，忍住那股，湧出，吐在台北盆地的欲望。

故事裡的孟母，現實是個普通人：電視旁打毛線；差我買米酒，耳提面命該找回的錢。喜歡挨著你，叨絮學校瑣事。用日常築成平穩的岸，讓你後半輩子不再搖晃。

直到你的房間剩影，跟你學的圍巾該收針了。才驚覺，從來沒問過你，為何身上有海的味道，為何在最後，嚷嚷地說要回家。台南有著最甜的安穩，哪裡才是你心中的鄉？

都說父母子女一場，卻沒有機會認識你完整的模樣，年輕的懵，中年的懂，老年的蒼。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應