【自由副刊】 羅婷／阿娘（奶奶）

◎羅婷

現代孟母三遷的故事。那個年代，港口長大的小孩，大了就是跑船。爸爸是塊讀書的料，寡母孤子搬到台北，你身無一技只能做幫傭。別人小孩的哭啼，淚水落在自己孩子上。你腹中懷著基隆的海洋，辛酸吞進，胃裡捲起酸鹹的浪，忍住那股，湧出，吐在台北盆地的欲望。

故事裡的孟母，現實是個普通人：電視旁打毛線；差我買米酒，耳提面命該找回的錢。喜歡挨著你，叨絮學校瑣事。用日常築成平穩的岸，讓你後半輩子不再搖晃。

直到你的房間剩影，跟你學的圍巾該收針了。才驚覺，從來沒問過你，為何身上有海的味道，為何在最後，嚷嚷地說要回家。台南有著最甜的安穩，哪裡才是你心中的鄉？

都說父母子女一場，卻沒有機會認識你完整的模樣，年輕的懵，中年的懂，老年的蒼。●

