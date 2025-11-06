自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 大王子／阿嬤的白鞋

2025/11/06 05:30

◎大王子◎大王子

◎大王子

過年間的某個午後，我從夢中醒來，心裡仍懸著一幅畫面：夢裡，妻子的阿嬤對我說，她想要一雙白鞋。語氣平和，願望素淨，夢中的我與妻子四處奔走，只為尋得那一雙合適的白鞋。

我將夢告訴妻子。她笑著說：「可能是過年我們去拜她，她記得你啦！」語氣微妙地一頓，又說：「不過她怎麼會找你，不是我？」我笑答：「因為妳總熬夜，阿嬤找不到託夢的時機吧！」

我與阿嬤相處不多，記憶最深的是當兵那年，偶爾隨妻子去探望她。阿嬤年邁，已有些輕微失智，總坐在椅上，絮絮叨叨述說老家的事。那是關於雲林的小鎮、屋旁菜畦、屋前那幾隻踱步的小貓。她說得緩慢而反覆，如同跳針的唱片，來來回回，只為留住一段正在腦中逐漸褪色的風景。

後來，我們走訪數間金紙舖，尋覓那雙夢中的素白紙鞋。店家多半搖頭，偶有鞋的，也繡了花、染了彩，不似夢中那般乾淨。岳父見我們如此費心，只笑說：「用白紙印一雙，剪一剪就好了。」

這話倒也有理，但既是阿嬤夢中所託，總覺得不能草率。後來，終於在一家老舖尋得素白布鞋，鞋面潔白、鞋底輕薄，與夢中所見極為近似。

幾日後，午後天氣微涼，妻子摺妥紙衣與元寶，我們在阿嬤老家門前焚燒。火起得快，風平煙直，紙灰悠悠升起，如一條靜默的細路，引著某個目光自遠方望來。當那雙白鞋投入香爐時，火光忽地一亮，像是有人已悄然接過。

過了兩個月，岳父隨口一提，阿嬤生前的確留下過一雙白鞋，藏在櫃中多年，過世後也一直未曾整理。後來，那雙鞋也終於燒給她了。我憶起當兵時，阿嬤曾對我說過，想帶我去看看她的老家。婚後，我也真的隨妻子一同去過，老宅靜靜立著，竹影映牆，歲月沉靜。那片她一再述說的風景，如今仍然安穩地存在。

而如今想來，那雙白鞋，也許正是她為我預留的一條路，一條從夢境通往記憶的細縫。那裡有她反覆提起的屋宇與土地，有她晚年雖漸漸遺忘，卻始終緊握不放的風景。

夢曾來過，鞋也已送到。我們所做的，不過是依著夢的指引，替她補上一件未及備妥的行李。而她，也許早已穿上那雙鞋，沿著她口中千迴百轉的方向，悄悄走回家去了。●

