家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/11/06 05:30

圖／Hanchi圖／Hanchi

共餐人數：兩人

菜色說明：自結婚後，我們便開始減少外出用餐。對於三餐我的要求不多，但仍很期待能在假日時吃到早午餐，於是，身為工程師的他開始詢問我的喜好，研究早午餐的菜色。

終於，在我們婚後第三個月的週末，貪睡的我被空氣中難以抗拒的香氣喚起。走出房間後，看到他正站在陽光灑落的窗邊，細心地將從昨天便開始浸泡在蛋液裡的厚片土司，放入平底鍋中，用奶油香煎兩面。第一片，先沾點蜂蜜或果醬，撒上糖粉，放入口中，軟軟熱熱的香甜滿足感，立刻湧上心頭；接著，再用另外兩片法式土司，夾著奶油炒蛋和牛肉漢堡排，一口接一口，甜鹹組合，再搭配一杯咖啡，就是另一半為我做的滿分早午餐！（文、圖／Hanchi）

