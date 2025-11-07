【藝術文化】不被中國統戰 蕭宗煌：故宮文物都登記是中華民國的財產

故宮院長蕭宗煌昨日赴立院答詢。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會昨（6）日邀請故宮進行業務報告並備詢，其中，針對伍麗華等多位委員認為故宮成為中國統戰的一環，希望故宮要強化文物主權的論述，故宮院長蕭宗煌強調，故宮文物都登記是中華民國的財產，歸屬沒有疑義；至於因羅浮宮搶案而備受關注的博物館維安問題，正好昨天傍晚也安排了演練。

伍麗華引述媒體報導指出，今年兩岸故宮都在慶祝百年院慶，但北京故宮宣稱台北故宮的文物遲早會到紫禁城展出，甚至有民眾相信台灣故宮文物最終會「回歸祖國」。對此，蕭宗煌說，這是兩岸各自表述，故宮文物來自紫禁城是事實，但文物來到台灣是在中華民國合法的政權時，當時中華人民共和國尚未成立。

蕭宗煌指出，故宮建院100年，文物來到台灣已長達75年，成為滋養台灣文化的一部分，而且，遷台文物都登記是中華民國的財產，文物歸屬沒有疑義，而在講究博物館專業的當代潮流裡，做好博物館的管理，是目前最重要的任務，「北京故宮的想法，我們聽聽就好。」

至於最多立委關注的博物館維安問題，故宮以新聞稿補充說明，故宮為國家一級關鍵基礎設施，依行政院國土安全辦公室指導，建置完整監控中心、駐衛警察及專責安管單位，實施多層次防護機制。故宮南北院區現有專業安管人力，採24小時3班制，並彈性調整勤務與人力。透過嚴密的多層次安全管理系統，維護館藏與參觀民眾安全。

故宮每年皆舉辦跨單位防竊、防災演練。正好昨日及10日安排了2次預演，12日也將由故宮副院長黃永泰擔任指揮官舉行正式演練，模擬多種高風險的竊盜情境，重點在於強化管理員、駐警、中控等內部單位的橫向通報與應變指揮，並與台北市政府警察局士林分局協同參演，進一步強化故宮整體安全防護與應變能量。

