【藝術文化】光影再現 「靈動的目光」12月重返台南市美術館

「靈動的目光2025」將在南美館2館戶外廣場登場。（南美館提供）

〔記者凌美雪、洪瑞琴／綜合報導〕原為2024年台灣燈會而作、被譽為「最台南」的光雕作品《靈動的目光》，將於12月3至7日在南美館2館戶外廣場（忠義路與友愛街口）再現，並結合光雕展演、音樂會、走讀導覽與兒童共創展，以「站在這裡，這裡就是家」為題，推出全新篇章「靈動的目光2025」。邀請觀眾在光影與音樂間，感受台南城市的文化靈魂。

南美館指出，《靈動的目光》原作由光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監，製作團隊深入台南各大廟宇與巷弄，走訪南聲社、吉貝耍部落，並親訪多位傳統工藝匠師，包括剪黏人間國寶陳三火、糊紙工藝師吳文進與王明賢、粧佛工藝師黃德勝、彩繪工藝師潘岳雄等，可說是由百人跨界、跨世代共創的藝術行動。

請繼續往下閱讀...

這些在地影像被轉化為光雕、音樂與視覺語彙，由王希文統籌音樂創作，盼讓觀眾在光影與音樂中，看見台南的歷史與當代文化脈動。

此次展演由南美館與都市藝術工作室共同主辦，並由台灣首廟天壇贊助開幕晚會。由首日晚間6點半開始的光雕音樂會揭開序幕，邀請到朱頭皮擔任主持人，以台語旁白串起音樂與光影，還有饒舌歌手大支、金曲台語歌后李竺芯參與演出，與觀眾分享「足芳」的時光。

南美館表示，為讓觀眾更深入理解創作脈絡，12月6、7日下午，將舉辦2場「光雕分享會＋走讀導覽」活動。由南美館館長龔卓軍、都市藝術創辦人杜昭賢、藝術史學專家盧芳慧及藝術總監陳怡潔，分享創作如何從廟宇文化延伸至當代藝術。盧芳慧也將帶領觀眾穿梭城市巷弄，導覽台南廟宇與神獸意象的故事。

「光雕分享會＋走讀導覽」活動須事先報名；此外，南美館2館也將於光雕展演期間，同步展出由台南700位國小學童以「靈動的目光」為題的彩繪創作。詳詢南美館官網。

