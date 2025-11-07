自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】歌仔戲百年浪漫代表作 明華園《界牌關傳說》巡台演出

2025/11/07 05:30

【藝術文化】歌仔戲百年浪漫代表作 明華園《界牌關傳說》巡台演出孫翠鳳（右）與第3代新星陳昭婷（左，飾屠爐公主）對演。
（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國創作的經典劇作《界牌關傳說》，9月在國家戲劇院首演即完售爆棚，被譽為東方版《羅密歐與茱麗葉》。這齣愛情與武戲交織的大戲，將於明（8）日至後（9）日回到明華園發源地台南，做為全台巡演首站。

國寶級台柱孫翠鳳表示，選在台南開跑意義非凡，「這裡是『戲巢』，台南人從小看到大，代代陪我們一起成長。」她笑說，身為戲團導師能與年輕一代同台飆戲既感動又熱血，「看到學徒能打敗我，更開心！」

總團長陳勝福指出，明華園以「傳承與推廣並進」為宗旨，如今第3代演員已能獨當一面、登上國家級舞台，當初喊出願景時沒人相信，花了20多年磨一劍，現在我們做到了。

首席編導陳勝國說，《界牌關傳說》原是傳統武戲，他以現代視角重構人物—羅通成為信守承諾、赴死無悔的大丈夫；屠爐公主則是為愛犧牲的貞烈女子，詩意鋪陳一段跨越國仇與命運的愛情悲劇。

自1993年於世界戲劇節首演以來，作品歷經30餘年淬鍊，2025年全新版由第3代藝術家族接棒主演。新版由孫翠鳳領銜，李郁真接棒傳承，攜手陳昭婷、陳子豪、翁妙樺、晨翎、陳昕宇、陳靖瑋等新生代同台飆戲。巡演首站將於明日晚間7時30分、後日下午2時30分在台南文化中心登場。

