【藝術文化】歌仔戲《鳳凰變》升級登場 王奕盛打造置身戲中新體驗

秀琴歌劇團演員莊金梅 （左）、張秀琴（右）將於12月重現經典《鳳凰變》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心主辦的「114年藝文場館科藝創新計畫」英雄．超時空《鳳凰變》歌仔戲，12月13至28日將於台北與嘉義兩地巡演。此劇獲第35屆傳藝金曲獎「最佳年度作品獎」，本次再製版由影像設計師王奕盛操刀，運用4D View容積擷取與點雲技術重構舞台，打造兼具情感深度與視覺層次的全新體驗。

國立傳統藝術中心副主任王逸群表示，「這次再製版本在劇情高潮處延伸劇場視覺，讓觀眾體驗更具臨場感的戲曲之美。」《鳳凰變》以明鄭時期為歷史背景，劇作家王友輝從女性視角重新詮釋，劇情從鄭經喜獲麟兒卻遭誣陷亂倫罪開展，刻畫董太夫人、昭娘與陳氏3代女性在家國與情感之間的抉擇，展現權力與親情交錯下的人性掙扎。

請繼續往下閱讀...

王奕盛以「科技強化情感」為核心，他受訪時說明：「這次影像加入了點雲技術，這種由數萬個光點組成的影像質地，虛實交錯的畫面呼應劇中『歷史的幻象』與『情感的留痕』，讓觀眾能親身感受戲曲的時空張力。」新版中有2段浮空投影與點雲場景，讓觀眾「看見時間與人物內在情感的流動變化」。

全劇由張秀琴、莊金梅、米雪等人聯袂演出，音樂設計由傳藝金曲獎得主周以謙操刀，融合歌仔戲曲調與台灣民歌小調，營造兼具人文與戲劇張力的氛圍。除正式演出外，演出現場亦設有VR展覽體驗。詳詢OPENTIX網站。

