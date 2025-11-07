【家庭plus．生活大補帖】吃啥無所謂 開心就幸福

圖／達志影像

文／林秦

大姊和姊夫到北海道自助旅行，時不時就會在群組上PO出他們在北海道吃的各種美食的照片，讓人看了直嚥口水，恨不得也馬上飛過去與他們共享。

其中有一張是他們在大啖帝王蟹的照片，更是看得我們垂涎三尺，覺得人生至此，夫復何求？姊妹們無不說「太幸福了」，大姊也感到幸福、滿足。當大姊秀出帳單時，哇，我才知這幸福代價可不低啊，可是足足花了五萬多日幣換來的，但想想人生幾何，高興就好，何況大姊他們也花得起。

就在同一天，我要去市場的路上，路過一座公園，公園裡有各種不同年紀的人，他們分別從事各式各樣的活動，讓整個公園顯得既熱鬧又活潑。我的眼角不經意瞥見看似是一對夫妻，他們的穿著很樸實，兩人坐在平台上，手裡各端著一碗泡麵，兀自吃著，邊吃邊看著天上幻化的雲彩，也會看看公園裡的黃花風鈴木。兩人時而還會相視而笑，即便兩人沒有什麼交談，卻顯得極為靜謐和溫馨，在公園一片熱鬧的氛圍裡，他們彷彿自成一片天地，卻毫不違和。

待我買完菜再路過此處時，這對夫妻已吃完泡麵收拾好垃圾，準備要離開了。當我再回頭看時，兩個人已手牽著手，背對著我漸行漸遠。看到他們攜手而行的背影，我想這也是一種幸福吧。

不管是大姊和姊夫吃著要價不斐的帝王蟹，抑或是公園裡這對吃著幾十元泡麵的伴侶，他們雖然所吃的食物不同，但同樣都是幸福滿溢。而幸福不就是內心的愉悅和滿足嗎？

看到他們對幸福的不同詮釋，讓我心裡有很大的感觸，我想每個人都擁有可以幸福的能力，不用羨慕別人物質的富足和傲人的成就，即便只是一碗小小泡麵，仍舊可以創造大大的幸福，就像公園裡的這對伴侶一樣。

