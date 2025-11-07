【家庭plus．微幸福案內】巨樹金木犀報秋 花香傳千里

光丘公園有50株金木犀巨樹，綿延300公尺，香氣濃到化不開，是東京聞香之旅的好去處。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

秋天不僅是老天為大地著色的季節，也是讓人聞香的季節，尤其報秋的金木犀樹上結滿黃金色或橘色的花，中文名是丹桂、金桂，散發出濃烈的香氣。

金木犀是銀木犀的變種，比起台灣常見的淡色銀桂（銀木犀），存在感更為強烈。每年開始聞到香氣時，就覺得要披外套了，秋天真的來了，金木犀也被認為是秋天風物詩之一。

雖然秋天還有許多香香的草木，如薑花、山茶花、刺葉桂櫻（柊樹）等，但金木犀的香氣最為特別，強烈到公認是「聞過就忘不了」的，讓人格外意識到，就像秋天聞到松茸或各種菇類香氣一樣，五官都知道這就是秋天！

金木犀與春天開的沉丁香、夏天開的梔子花在日本是三大香樹，都可以稱得上千里香，走過時必然會說：「好香呦！」金木犀其他季節悄悄地佇立著，也因此金木犀的花語是「謙虛」、「高貴」，也是難忘的「初戀」。我雖然是梔子花狂，在鄉下的家種了多株梔子花，但也超愛能拿來吃喝的金木犀花。

日本種植金木犀的歷史非常悠久，像我在靜岡縣的三嶋大社就看到樹齡超過1200年的金木犀，被指定為國家級的天然紀念物；不僅年代悠久，香氣如此濃郁的金木犀如果不修剪，很快就會長成巨樹。日本最巨大的金木犀是在熊本，高達18公尺，東京小金井公園的東京建物園前庭也有兩棵巨大金木犀，或立川市昭和紀念公園的金木犀，都屬於東京最巨大級的金木犀。

我常去散步的東京光丘公園則有300公尺長的金木犀之道，有50株巨大的金木犀樹，園內其他各處也散見巨大金木犀，此處也是東京秋天聞香之旅的名所，濃郁滿點的盛開時日其實也只有一週。東京神代植物園則同時種有金木犀與銀木犀，雖然開花時日略有不同，運氣好時可以同時聞到金銀桂花不同香氣，比較一下，也是聞香旅人所愛的景點。東京其他還有日比谷公園或皇居祝田門附近等，也都有金木犀，香氣會讓人駐足，要錯過也不容易。聞到金木犀後，總覺得日子也跟著甘甜美好起來！

