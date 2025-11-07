自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】巨樹金木犀報秋 花香傳千里

2025/11/07 05:30

光丘公園有50株金木犀巨樹，綿延300公尺，香氣濃到化不開，是東京聞香之旅的好去處。（劉黎兒攝）光丘公園有50株金木犀巨樹，綿延300公尺，香氣濃到化不開，是東京聞香之旅的好去處。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

秋天不僅是老天為大地著色的季節，也是讓人聞香的季節，尤其報秋的金木犀樹上結滿黃金色或橘色的花，中文名是丹桂、金桂，散發出濃烈的香氣。

金木犀是銀木犀的變種，比起台灣常見的淡色銀桂（銀木犀），存在感更為強烈。每年開始聞到香氣時，就覺得要披外套了，秋天真的來了，金木犀也被認為是秋天風物詩之一。

雖然秋天還有許多香香的草木，如薑花、山茶花、刺葉桂櫻（柊樹）等，但金木犀的香氣最為特別，強烈到公認是「聞過就忘不了」的，讓人格外意識到，就像秋天聞到松茸或各種菇類香氣一樣，五官都知道這就是秋天！

金木犀與春天開的沉丁香、夏天開的梔子花在日本是三大香樹，都可以稱得上千里香，走過時必然會說：「好香呦！」金木犀其他季節悄悄地佇立著，也因此金木犀的花語是「謙虛」、「高貴」，也是難忘的「初戀」。我雖然是梔子花狂，在鄉下的家種了多株梔子花，但也超愛能拿來吃喝的金木犀花。

日本種植金木犀的歷史非常悠久，像我在靜岡縣的三嶋大社就看到樹齡超過1200年的金木犀，被指定為國家級的天然紀念物；不僅年代悠久，香氣如此濃郁的金木犀如果不修剪，很快就會長成巨樹。日本最巨大的金木犀是在熊本，高達18公尺，東京小金井公園的東京建物園前庭也有兩棵巨大金木犀，或立川市昭和紀念公園的金木犀，都屬於東京最巨大級的金木犀。

我常去散步的東京光丘公園則有300公尺長的金木犀之道，有50株巨大的金木犀樹，園內其他各處也散見巨大金木犀，此處也是東京秋天聞香之旅的名所，濃郁滿點的盛開時日其實也只有一週。東京神代植物園則同時種有金木犀與銀木犀，雖然開花時日略有不同，運氣好時可以同時聞到金銀桂花不同香氣，比較一下，也是聞香旅人所愛的景點。東京其他還有日比谷公園或皇居祝田門附近等，也都有金木犀，香氣會讓人駐足，要錯過也不容易。聞到金木犀後，總覺得日子也跟著甘甜美好起來！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應