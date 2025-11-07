自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】從哭聲開始的練習

2025/11/07 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／林靈

七歲的女兒，掌心起了繭。細細一層，牽她的手時，能感覺到微微粗糙的紋理。

回想她初學跳繩的模樣。一開始，繩子甫一落地便纏住腳踝。她低著頭，連站姿都顯得倉皇。而後，抹完眼淚，不吭聲，她把繩子拉直、繞在手上再鬆開，甚至有幾次氣得摔了繩子。

她反覆嘗試，臉上繃著一股倔強的執拗。一下、兩下、五下……繩聲啪啪作響，節奏漸穩。漸漸地，她能跳過十下、二十下，直到突破五十、一百下。她神情專注，氣息平穩，小小的身影透出意想不到的韌性。

單槓則是另一項挑戰。從單槓的這端到那端，不過幾步的距離，卻像一場遙遠的征途。她雙手舉過頭頂，緊握第一根槓，身體懸吊，很快落下。後來，她慢慢地擺盪、跨越，一格又一格，手心的繭也一個個浮現。如今，她已能一聲不響地伸手、抓握、盪過，順暢來回。「我成功了！」脆嫩的聲音裡滿是欣喜。

她正在長大，也正在學習不輕言放棄。從哭聲開始，默默地堅持，掌心磨出的繭、一寸寸增加的力氣，是女兒不懼疼痛、反覆操練留下的印記。在每一次自我超越裡，女兒悄然而篤定地長成她自己；她以沉靜而堅實的姿態，向世界宣告：「我可以。」

