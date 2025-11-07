自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．浴缸來信】 郭鑒予／買一送一

2025/11/07 05:30

圖◎郭鑒予圖◎郭鑒予

文．圖◎郭鑒予

來星巴克寫信給你，獲得只限今日買一送一的優惠。

不能冷熱不一，於是與店員說好將兩杯熱飲分別裝在馬克杯和紙杯裡。雖然等下沒有與誰相約，也已經打算好在離開咖啡店前喝完這兩杯咖啡。

於是該先喝裝在哪種容器裡的咖啡因，變成當下最重要的課題。腦海裡想像著紙杯內壁的塑膠薄膜正在溶解，釋放出能穿過細胞壁的微小顆粒，在不影響風味的前提下，讓買一送一，變成了買一送一點一。那像是最近沉迷手機遊戲商店裡的交易，或是不停更新的動態及演算法更新，加乘優惠和驚喜，試圖在誰――大概除了我還是我――原本就已擁擠的腦裡，再多占據一席之地。

過於擁擠與空白性質趨近，左腦右腦是天生一對，或誰是誰的買一送一。於是我終於完成了這封要寄給你的信，就像天色就要暗去。●

