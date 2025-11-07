【自由副刊．浴缸來信】 郭鑒予／買一送一

圖◎郭鑒予

文．圖◎郭鑒予

來星巴克寫信給你，獲得只限今日買一送一的優惠。

不能冷熱不一，於是與店員說好將兩杯熱飲分別裝在馬克杯和紙杯裡。雖然等下沒有與誰相約，也已經打算好在離開咖啡店前喝完這兩杯咖啡。

請繼續往下閱讀...

於是該先喝裝在哪種容器裡的咖啡因，變成當下最重要的課題。腦海裡想像著紙杯內壁的塑膠薄膜正在溶解，釋放出能穿過細胞壁的微小顆粒，在不影響風味的前提下，讓買一送一，變成了買一送一點一。那像是最近沉迷手機遊戲商店裡的交易，或是不停更新的動態及演算法更新，加乘優惠和驚喜，試圖在誰――大概除了我還是我――原本就已擁擠的腦裡，再多占據一席之地。

過於擁擠與空白性質趨近，左腦右腦是天生一對，或誰是誰的買一送一。於是我終於完成了這封要寄給你的信，就像天色就要暗去。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法