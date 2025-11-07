自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳繁齊／界外

2025/11/07 05:30

◎陳繁齊◎陳繁齊

◎陳繁齊

國二的時候，曾有一次意料之外的蹺課。在下午第一堂課的鐘聲響起時，跨坐在牆上的我雙腳不小心一蹬就失去重心，半扶半摔地跌到了牆外人行道上。我環顧四周，沒有人看到我。

但我什麼也沒帶――沒有錢包、沒有手機。那個午後，體驗某些同學口中「逍遙自在」的蹺課行程，也不過是繞了校園外圍兩圈；行經正在備料的滷味攤，在熟識的老闆皺眉正要說話時快步離去；在網咖門口張望，看見幾個同樣校服的同學們對著螢幕廝殺；最後坐在運動公園發呆，等待雕像下的大鐘將時間推畢。

再回到學校，已是放學時間。逆向混著人群走回教室，黑板上是已被擦去一半的聯絡簿資訊。好心的同學沒有問我剛剛去哪了，只是逐一跟我交代回家作業。

離開校園前，在操場上撿到一顆彷彿傳失的籃球，理應會有人急切地要回去，但我看了看籃球場，遲遲沒找到誰向我揮手。●

