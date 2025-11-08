【家庭plus．美味教室】歡迎光臨我家麵攤

歡迎光臨我家麵攤

文、食譜示範／柚子

麵攤是每個人從小吃到大，最熟悉、最平易近人的用餐選擇。一碗拌著甜甜醬油膏跟油蔥酥的乾麵，再簡單不過，卻是從北到南都有的存在。許多人都有屬於自己「習慣的麵攤」，就像自家廚房的延伸，是日常生活中的基本必備款。

看似平凡的一碗麵，但自己卻怎麼煮都煮不出那家麵攤的味道。其實，差別就在於一些看似細微卻關鍵的「小功夫」，材料即使都一樣，味道卻不一樣。其中熬出一鍋基礎高湯，就是一碗麵加分關鍵之一。今天就從基本的大骨高湯開始。

請繼續往下閱讀...

大骨高湯（5公升）：豬大骨360公克、雞骨120公克、水5公升

做法：將豬大骨、雞骨分別洗淨，放入滾水中汆燙3分鐘，撈出後沖洗乾淨備用。水煮滾，放入豬大骨、雞骨，再次煮滾後轉中小火，熬煮兩小時，邊煮邊將湯面上的乳白色泡沫及雜質撈除，即完成大骨高湯。

魚香哨子麵

魚香哨子麵

材料：

A（拉麵1卷、蔥5公克、芹菜10公克）、B（細絞肉450公克、洋蔥30公克、榨菜30公克、荸薺15粒、板豆腐1.5塊、薑末8公克、蒜末15公克）

調味料：A（豬油60公克、辣椒醬60公克、大骨高湯1500cc、醬油4大匙、番茄醬2小匙、糖1小匙、鹽2/3小匙、白胡椒粉1小匙）、B（太白粉60公克、水90公克）、香油1小匙

做法：

1.蔥洗淨切成蔥花；芹菜洗淨切末；洋蔥、榨菜洗淨切末；荸薺去皮，拍碎切細；豆腐洗淨，切成1公分見方塊；備用。

2.熱鍋，加入豬油、洋蔥、薑末、蒜末，以中小火炒散，續炒3分鐘，再放入絞肉轉中火炒至肉末熟透，放入辣椒醬炒約50秒，加入其他材料B及調味料A，待湯汁滾後加入拌勻的調味料B，等再次滾沸，即完成魚香哨子醬。

3.拉麵放入滾水中，以大火煮約2分鐘30秒，撈出瀝乾水分，放入湯碗中，淋上120公克魚香哨子醬，再放上蔥花、芹菜末，淋入香油即完成。

素炒麵

素炒麵

材料：

A（油麵150公克、高麗菜50公克、新鮮豆包30公克、菠菜30公克、新鮮香菇20公克、紅蘿蔔10公克、冷凍青豆5公克）、香菜5公克

調味料：A（水120cc、醬油2小匙、香菇粉1/2小匙、鹽少許、白胡椒粉少許）、B（烏醋1小匙、香油適量）

做法：

1.高麗菜洗淨，切絲；豆包、新鮮香菇洗淨，切絲；菠菜切5公分段；紅蘿蔔去皮，切細絲；香菜洗淨，去根切小段；備用。

2.熱鍋，放入1大匙沙拉油、香菇、豆包爆香，加入其餘材料A及調味料A，以大火拌炒均勻，蓋上鍋蓋燜煮約1分鐘後開蓋，再次拌炒均勻，淋上調味料B，盛盤後撒上香菜即完成。

料理筆記：

素炒麵的香氣來自於香菇、豆包，要先炒乾水分，能讓炒麵的香味更濃郁。

切仔麵

切仔麵

材料：

A（油麵120公克、里肌肉400公克、韭菜1支、豆芽菜20公克、熱大骨高湯400cc）、B（蔥10公克、薑10公克、水3000公克）

調味料：紅蔥酥油1大匙、白醬油1小匙、鹽1/2小匙、雞粉1/2小匙

做法：

1.取一只深鍋，放入材料B煮沸，再放入里肌肉，以大火續煮3分鐘後，立即轉小火不加蓋續煮50分鐘。熄火，原鍋浸泡1小時至熟透，取出切成8公分×5公分、厚度0.5公分的片狀，共10人份。

2.韭菜洗淨，切4公分段；豆芽菜洗淨；調味料放入湯碗中備用。

3.油麵、韭菜、豆芽菜放入滾水中，以大火煮約30秒，撈起放入湯碗中，舀入高湯、放入兩片豬肉片即完成。

料理筆記：

要使里肌肉滑嫩，必須煮沸後立即轉小火煮並不加蓋。煮熟的里肌肉可直接蘸醬油食用。

蚌麵

蚌麵

材料：

濕意麵120公克、蛤蜊8個、竹輪2片、九層塔適量、蔥1/3支

調味料：A（大骨高湯500cc、白醬油1小匙、米酒1小匙、鹽1/2小匙、雞粉1/2小匙）、香油1小匙

做法：

1.蛤蜊洗淨，放入滾水汆燙約20秒後撈出，用冷水洗淨（需打開將沙洗乾淨）；竹輪洗淨；九層塔洗淨，取葉及嫩梗；蔥洗淨，切成蔥花；麵條放入滾水中以大火煮約2分鐘30秒，撈出放入湯碗中備用。

2.起鍋，放入調味料A煮滾後，加入蛤蜊、竹輪，續煮至湯滾，倒入湯碗中，淋上香油，放上蔥花及九層塔即可。

料理筆記：

汆燙蛤蜊的水可在靜置一段時間讓沙沉澱之後，舀取用來當做高湯用，可增加鮮味。

（圖片提供／《家常麵攤學：人氣麵點×精華湯頭×經典小菜》邦聯文化）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法