自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．美味教室】歡迎光臨我家麵攤

2025/11/08 05:30

歡迎光臨我家麵攤歡迎光臨我家麵攤

文、食譜示範／柚子

麵攤是每個人從小吃到大，最熟悉、最平易近人的用餐選擇。一碗拌著甜甜醬油膏跟油蔥酥的乾麵，再簡單不過，卻是從北到南都有的存在。許多人都有屬於自己「習慣的麵攤」，就像自家廚房的延伸，是日常生活中的基本必備款。

看似平凡的一碗麵，但自己卻怎麼煮都煮不出那家麵攤的味道。其實，差別就在於一些看似細微卻關鍵的「小功夫」，材料即使都一樣，味道卻不一樣。其中熬出一鍋基礎高湯，就是一碗麵加分關鍵之一。今天就從基本的大骨高湯開始。

大骨高湯（5公升）：豬大骨360公克、雞骨120公克、水5公升

做法：將豬大骨、雞骨分別洗淨，放入滾水中汆燙3分鐘，撈出後沖洗乾淨備用。水煮滾，放入豬大骨、雞骨，再次煮滾後轉中小火，熬煮兩小時，邊煮邊將湯面上的乳白色泡沫及雜質撈除，即完成大骨高湯。

魚香哨子麵魚香哨子麵

魚香哨子麵

材料：

A（拉麵1卷、蔥5公克、芹菜10公克）、B（細絞肉450公克、洋蔥30公克、榨菜30公克、荸薺15粒、板豆腐1.5塊、薑末8公克、蒜末15公克）

調味料：A（豬油60公克、辣椒醬60公克、大骨高湯1500cc、醬油4大匙、番茄醬2小匙、糖1小匙、鹽2/3小匙、白胡椒粉1小匙）、B（太白粉60公克、水90公克）、香油1小匙

做法：

1.蔥洗淨切成蔥花；芹菜洗淨切末；洋蔥、榨菜洗淨切末；荸薺去皮，拍碎切細；豆腐洗淨，切成1公分見方塊；備用。

2.熱鍋，加入豬油、洋蔥、薑末、蒜末，以中小火炒散，續炒3分鐘，再放入絞肉轉中火炒至肉末熟透，放入辣椒醬炒約50秒，加入其他材料B及調味料A，待湯汁滾後加入拌勻的調味料B，等再次滾沸，即完成魚香哨子醬。

3.拉麵放入滾水中，以大火煮約2分鐘30秒，撈出瀝乾水分，放入湯碗中，淋上120公克魚香哨子醬，再放上蔥花、芹菜末，淋入香油即完成。

素炒麵素炒麵

素炒麵

材料：

A（油麵150公克、高麗菜50公克、新鮮豆包30公克、菠菜30公克、新鮮香菇20公克、紅蘿蔔10公克、冷凍青豆5公克）、香菜5公克

調味料：A（水120cc、醬油2小匙、香菇粉1/2小匙、鹽少許、白胡椒粉少許）、B（烏醋1小匙、香油適量）

做法：

1.高麗菜洗淨，切絲；豆包、新鮮香菇洗淨，切絲；菠菜切5公分段；紅蘿蔔去皮，切細絲；香菜洗淨，去根切小段；備用。

2.熱鍋，放入1大匙沙拉油、香菇、豆包爆香，加入其餘材料A及調味料A，以大火拌炒均勻，蓋上鍋蓋燜煮約1分鐘後開蓋，再次拌炒均勻，淋上調味料B，盛盤後撒上香菜即完成。

料理筆記：

素炒麵的香氣來自於香菇、豆包，要先炒乾水分，能讓炒麵的香味更濃郁。

切仔麵切仔麵

切仔麵

材料：

A（油麵120公克、里肌肉400公克、韭菜1支、豆芽菜20公克、熱大骨高湯400cc）、B（蔥10公克、薑10公克、水3000公克）

調味料：紅蔥酥油1大匙、白醬油1小匙、鹽1/2小匙、雞粉1/2小匙

做法：

1.取一只深鍋，放入材料B煮沸，再放入里肌肉，以大火續煮3分鐘後，立即轉小火不加蓋續煮50分鐘。熄火，原鍋浸泡1小時至熟透，取出切成8公分×5公分、厚度0.5公分的片狀，共10人份。

2.韭菜洗淨，切4公分段；豆芽菜洗淨；調味料放入湯碗中備用。

3.油麵、韭菜、豆芽菜放入滾水中，以大火煮約30秒，撈起放入湯碗中，舀入高湯、放入兩片豬肉片即完成。

料理筆記：

要使里肌肉滑嫩，必須煮沸後立即轉小火煮並不加蓋。煮熟的里肌肉可直接蘸醬油食用。

蚌麵蚌麵

蚌麵

材料：

濕意麵120公克、蛤蜊8個、竹輪2片、九層塔適量、蔥1/3支

調味料：A（大骨高湯500cc、白醬油1小匙、米酒1小匙、鹽1/2小匙、雞粉1/2小匙）、香油1小匙

做法：

1.蛤蜊洗淨，放入滾水汆燙約20秒後撈出，用冷水洗淨（需打開將沙洗乾淨）；竹輪洗淨；九層塔洗淨，取葉及嫩梗；蔥洗淨，切成蔥花；麵條放入滾水中以大火煮約2分鐘30秒，撈出放入湯碗中備用。

2.起鍋，放入調味料A煮滾後，加入蛤蜊、竹輪，續煮至湯滾，倒入湯碗中，淋上香油，放上蔥花及九層塔即可。

料理筆記：

汆燙蛤蜊的水可在靜置一段時間讓沙沉澱之後，舀取用來當做高湯用，可增加鮮味。

（圖片提供／《家常麵攤學：人氣麵點×精華湯頭×經典小菜》邦聯文化）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應