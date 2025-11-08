自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．國際藝聞】西班牙畢卡索博物館特展 畢卡索記憶與欲望

2025/11/08 05:30

〈石膏頭像工作室〉是畢卡索藝術演變的分水嶺。（紐約現代藝術博物館提供）〈石膏頭像工作室〉是畢卡索藝術演變的分水嶺。（紐約現代藝術博物館提供）

文／方一在

西班牙南部的馬拉加畢卡索博物館（Museo Picasso Malaga）將於11月13日至2026年4月12日，推出特展「畢卡索記憶與欲望」（Picasso Memory and Desire），探索畢卡索（Pablo Picasso，1881-1973）及其同時代藝術家的作品中，圖像與現代主題演變之間的複雜關係。

展覽以畢卡索的〈石膏頭像工作室〉（Studio with Plaster Head）為核心，在這幅1925年創作的畫作中，石膏人像的肢體分裂，流露著一股令人不安的氛圍。畢卡索拆解傳統美術教學中做為基礎訓練的石膏，影射美術界體系，也象徵他在藝術創作道路上，不斷求新求變的心態。對畢卡索而言，工作室不單是創作場域，亦象徵心理記憶空間，但記憶唯有透過欲望才能帶入現在，欲望成為一種驅動力，更被認為是一種不可磨滅的生存和改變的意志。

畢卡索的畫作呼應當時的超現實主義氛圍，揭示1個時代並非只有1種固定的精神，而是由時代、文化和生活經驗交織而成。這幅作品因其對時間和歷史變遷的反思，被認為是畢卡索藝術演變的「分水嶺」，同時啟發西班牙超現實主義畫家薩爾瓦多．達利（Salvador Dali，1904-1989）於1926年創作出〈淡紫色月光靜物〉（Still Life by Mauve Moonlight）。

