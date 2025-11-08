自由電子報
【藝週末．國際藝聞】延續關西萬博熱潮 大阪市立美術館展出義大利館至寶

2025/11/08 05:30

佩魯吉諾1496年作品〈正義之旗〉。佩魯吉諾1496年作品〈正義之旗〉。

撰文．攝影／林昱晴

為了慶祝日本與義大利建交160週年，同時延續「大阪．關西萬博」義大利館的觀展熱潮，大阪市立美術館即日起至2026年1月12日，舉辦「擎天之神阿特拉斯──義大利館的至寶」特展，闡述「藝術讓生命重生」的命題。展覽以代表「宇宙」、「信仰」、「正義」、「知識」等人類普世價值象徵的經典作品為核心，展出〈法爾內塞的阿特拉斯〉、佩魯吉諾（Pietro Perugino）的〈正義之旗〉，以及達文西的〈大西洋手稿〉。

拿坡里國立考古博物館（MANN）典藏的〈法爾內塞的阿特拉斯〉大理石雕塑，誕生於西元2世紀，刻畫擎天之神阿特拉斯身披長袍、蜷身屈膝、肩負天球的姿態；雕琢精細的天球，依據當時的天文知識，展現宇宙觀，包括星座、黃道十二宮等標記，見證了人類探索未知的渴望。

翁布里亞國家美術館典藏的〈正義之旗〉也首度離開義大利，於日本公開展出。佩魯吉諾為15世紀末義大利文藝復興的代表畫家之一，也是拉斐爾的老師。〈正義之旗〉創作於1496年，上方描繪聖母與聖嬰，周圍環繞著天使，下方則呈現信徒虔誠禱告的姿態；背景描繪當時翁布里亞地區首府佩魯賈的風貌，細膩地再現宗教與地域的交融。

