【藝術文化】馬水龍逝世10週年 衛武營舉辦紀念特展及音樂會

2025/11/08 05:30

作曲家馬水龍。（衛武營國家藝術文化中心提供）作曲家馬水龍。（衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕堅持從台灣聲音出發的作曲大師馬水龍逝世10週年，昨（7）日起至12月7日，在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦一系列特展及音樂會，向這位當代音樂大師致敬。

玉山文教基金會副總經理潘家輝（左起）、鋼琴家辛幸純、國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛、衛武營節目經理王昭驊、國立傳統藝術中心副主任梁晋誌、策展人顏綠芬、台中藝術家室內合唱團藝術總監莊碧華。（衛武營國家藝術文化中心提供）玉山文教基金會副總經理潘家輝（左起）、鋼琴家辛幸純、國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛、衛武營節目經理王昭驊、國立傳統藝術中心副主任梁晋誌、策展人顏綠芬、台中藝術家室內合唱團藝術總監莊碧華。（衛武營國家藝術文化中心提供）

衛武營節目經理王昭驊表示，馬水龍老師的作品不僅展現台灣的土地芬芳與人文底蘊，更以其獨特的語彙與西方技法對話，樹立台灣當代音樂的標竿，透過此次的系列活動，讓更多人聽見、看見馬水龍老師的非凡成就。

2025台灣作曲家系列《看見音樂 聽見畫》馬水龍逝世10週年紀念特展。（衛武營國家藝術文化中心提供）2025台灣作曲家系列《看見音樂 聽見畫》馬水龍逝世10週年紀念特展。（衛武營國家藝術文化中心提供）

馬水龍一生創作數十首作品，橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴曲、聲樂曲、合唱曲等不同形式，富含濃厚的台灣情懷，對台灣當代音樂發展帶來重大啟發，其代表作包括〈雨港素描〉、〈梆笛協奏曲〉、〈關渡狂想曲〉等。這些作品不僅在國內廣受好評，也在歐美、亞洲等地多次發表，更是台灣第1位在美國紐約林肯藝術中心發表個人作品的本土作曲家。

馬水龍於1970年代自德國學成歸國後，獲聘任教於東吳大學音樂系，隨後轉任國立藝術學院（今國立臺北藝術大學）擔任音樂系創系主任，培育出許多音樂人才，先後獲得金曲獎特別貢獻獎、國家文藝獎、總統府景星勳章等殊榮。

衛武營國家藝術文化中心昨起至12月7日，在藝術迴廊舉辦「看見音樂聽見畫──馬水龍逝世10週年紀念特展」，透過珍貴的手稿、照片及相關文物，帶領民眾深入了解馬水龍的音樂世界與其對台灣音樂文化的重大貢獻。

12月7日的《孕育於山海之間》紀念音樂會，將由指揮張佳韻率領鋼琴家辛幸純、梆笛演奏家賴苡鈞，和國立台灣交響樂團、台中藝術家室內合唱團、濤韻男聲合唱團合作演出，包含〈梆笛協奏曲〉、〈孔雀東南飛〉、〈關渡狂想曲〉、〈無形的神殿〉等，馬水龍生涯中的重要代表作品。

