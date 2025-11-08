自由電子報
【藝術文化】超維度MOVING PLUS AI指令開啟沉浸劇場體驗

2025/11/08 05:30

超維度擅以AI生成影像交織出具未來感的劇場體驗，圖為作品《摩登時代》。（超維度提供）超維度擅以AI生成影像交織出具未來感的劇場體驗，圖為作品《摩登時代》。（超維度提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新媒體藝術團隊超維度Dimension Plus製作的沉浸劇場《MOVING PLUS：The World as Prompt》，今（8日）、明兩日在台中國家歌劇院凸凸廳登場。演出以全新設計的環形裝置為核心，結合文學、音樂、影像拼貼等創作元素，透過AI即時生成影像，創造觀眾與影像共振的沉浸式體驗。

詹雨樹以幽默與荒誕並置的影像語彙，重組流行文化、漫畫與舊報圖像，形成夢境般的敘事場域。（詹雨樹提供）詹雨樹以幽默與荒誕並置的影像語彙，重組流行文化、漫畫與舊報圖像，形成夢境般的敘事場域。（詹雨樹提供）

超維度總監蔡宏賢表示，《MOVING PLUS》的構想延續團隊2024年與雲門舞集合作的《動》，當時首次嘗試以攝影機即時捕捉舞者肢體動態並轉化為Prompt生成影像，「此次進一步結合攝影機與感測裝置，讓小說朗讀、音樂演奏與影像拼貼，都能成為Prompt（指令）的基礎，實現跨媒介創作在AI之間的轉換。」

演出匯集多位創作者共同參與，小說家駱以軍以說書人角色講述關於「他者」與「生命」的故事，為整場演出提供精神軸線；音樂人朱頭皮以即興唸歌與刷弦聲響，讓語言化為舞台節奏；蔡凱麟則以爵士小號結合電子音色，創造聲音的層次與流動感；拼貼藝術家詹雨樹以即興影像拼貼重構視覺敘事，與AI生成的畫面交織出夢境般的空間。

在《MOVING PLUS》中，環形裝置本身即是一件藝術作品。作品由步里赫森設計，以直徑3公尺的金屬環為主體，內嵌攝影鏡頭並覆以LED光條，可即時捕捉表演者的動作並轉化為影像。這個裝置同時是「世界生成的引擎」，每一次動作、聲音與語言，都能轉化為新的Prompt，生成流動的光影與聲響。

蔡宏賢指出：「我們正在經歷一個由Prompt所建構的平行世界。透過這次創作，我希望觀眾能在故事、音樂與光影的生成之間，看見人與機器如何共同建構一個世界。」他強調，《MOVING PLUS》不只是AI技術的展示，更關注「人如何透過科技重新表達創作與感知的能力」。

《MOVING PLUS：The World as Prompt》採免費索票制，每場14時30分於台中國家歌劇院凸凸廳演出，詳詢Accupass網站。

