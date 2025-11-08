自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】飛人集社ECHO偶計劃 牯嶺街小劇場首登場

2025/11/08 05:30

鄭嘉音在ECHO偶計劃呈現《白，忙一場》。（飛人集社提供）鄭嘉音在ECHO偶計劃呈現《白，忙一場》。（飛人集社提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕飛人集社劇團策畫全新偶戲品牌「ECHO偶計劃」，昨（7）日起在台北牯嶺街小劇場登場，以「物件」為主題，2個週末期間，由台灣及荷蘭創作者接力呈現4檔別出心裁的演出。飛人集社表示，ECHO象徵「回聲、附和與共鳴」，新計畫以偶戲為媒介回應創作與物的關係，邀請觀眾走進劇場，聆聽萬物的回聲。

率先於本週登場的是1票看2戲的製作，由台灣偶戲2大女神各推新作。其中，薛美華協同彭韶君、陳麗珠、于明珠等3位資深創作者，共同呈現《2024我離開之後⋯⋯請進站》，以自身為題的一場生命旅程，透過布娃娃、各種衣物與熟悉老件，尋找及編織被忽略的日常片刻與習慣。無獨有偶劇團藝術總監鄭嘉音的《白，忙一場》，與戲劇構作王世偉、音樂設計暨現場樂手Malikah合作，藉由A4「紙張」在舞台上被揉皺、剪開、摺疊，鄭嘉音以身為物，在掙扎與拉扯之間，以步伐、呼吸，建構出時間與空間的迴盪，彷彿在為自己打造另一個自己。

第2週（14至16日）將迎來被譽為物件劇場始祖的荷蘭「TAMTAM物件劇團」（TAMTAM Objektentheater），夫妻檔藝術家Gérard Schiphorst與Marije van der Sande將演出近年新作《紙與紙的生活》，從一場婚禮的祝賀小戲出發，全劇僅以一大捲牛皮紙與一張長桌，沒有任何輔助工具。隨著紙張被撕裂、揉皺、摺疊、扭捏，將命運延展為萬千世界。最後壓軸，是由鄭嘉音與薛美華聯手「TAMTAM」，一起進行一場大師的即興創作《玩物JAM》，4位藝術家將即席回應觀眾帶入劇場的現成物件，讓靈感與直覺在舞台上自由流動，展現跨國共演的詩意交鋒。詳詢OPENTIX。

