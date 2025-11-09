【藝術文化】走訪宜蘭百大文化基地 李遠：人人都是文化人

李遠（右）在「來宜蘭迺菜市場」創辦人方子維（左）帶領下，品嘗當地知名草仔粿。（文化部提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕文化部長李遠昨（8）日到宜蘭走訪百大文化基地，分享一日文化之旅，除了走訪南北館市場「迺菜市」、白米木屐村，隨後到百年二結王公廟參與千人泥塑神尊活動。李遠說，宜蘭是推動文化的重要發軔地，共有5處獲選百大文化基地，歡迎國人走訪體驗。

李遠（中）參與宜蘭二結王公廟千人泥塑大神像活動，留下手印泥版。（記者王峻祺攝）

李遠昨陸續前往南北館市場、大二結社區、利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村、小鎮職人─藝驛頭城等基地，深度體驗宜蘭文化的多元樣貌與創新活力。首站由被稱為「少年阿公」的「來宜蘭迺菜市場」創辦人方子維導覽，迺菜市場並品嘗當地知名草仔粿。

宜蘭縣二結王公廟舉行「千人泥塑王公大神像」，吸引1300多人共襄盛舉。（記者王峻祺攝）

行程中除探訪市場多家百年傳承老店，李遠還特別繞到豬肉攤，透露「大家還是習慣要吃新鮮的溫體豬肉」，豬肉已可在市場正常販售，鼓勵民眾安心享用新鮮、好吃的台灣豬。

由於宜蘭二結王公廟舉辦千人泥塑神像活動，對泥塑有相關造詣的李遠，也出席與民眾一起捏塑，並壓製泥版手模後簽名，交由廟方燒製陳列於文史館，象徵地方信仰與文化工藝的傳承。

另外，李遠也到「利澤國際偶戲藝術村」，在營運長金崇慧導覽下，參訪戲偶展示館、行動偶車、欣賞獨角偶戲，隨後前往「白米木屐村」，體驗傳統木屐工藝、彩繪電燒木屐及手做野薑花粽。

他並到「小鎮職人─藝驛頭城」，在老屋「金魚厝邊」創辦人彭仁鴻介紹下，了解「頭城老街文化藝術季」，李遠感動地方串聯職人與新住民的「好厝邊」精神，除展現台灣人情味，也用文化交流進行最好的外交。

李遠說，宜蘭不論是投入社區總體營造或成立地方文化館，都深深扎根在這片開闊而充滿養分的文化土壤當中，文化部首屆徵選110處百大文化基地中，宜蘭有5處獲選，只要安排一日行程，就能體驗傳統市場到巨大偶戲的創作基地，鼓勵國人走訪，感受豐富文化內涵，一起「天天都是文化日、人人都是文化人」。

