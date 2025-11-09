【藝術文化】南美館天清清地靈靈展 道壇文化與當代藝術交融

「天清清地靈靈」昨日正式開展，帶領觀眾欣賞宗教藝術之美。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市文化局與台南市美術館攜手推出全新特展「天清清地靈靈」昨（8）日開幕，展覽以《道德經》第39章「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈」為策展主軸，帶領觀眾展開一場關於宇宙秩序、道教信仰美學與道壇文化的探索之旅。

策展人張景泓以長年深耕台南道教文化的觀察與實踐為基礎，從道壇文化與城市發展的脈絡出發，深入探討道教科儀的美學內涵，提煉出屬於當代的「道」之感知。展覽以藝術語彙交織信仰、儀式與城市，構築出一幅在光影與聲響之間流動的靈性地景。

展覽核心「得一」象徵宇宙秩序的凝聚與道教哲學的起點，展品以延陵道壇珍藏文物與道士器物為主，包括百年法器、絳衣、符籙、文檢等，並與台南市立博物館典藏的道壇後場樂器共同展出。另收錄1954年美國《Life》雜誌攝影師霍華德．索徹雷克拍攝的早期台南道士影像檔案，串連起地方信仰的時空記憶，呈現道壇文化的歷史風貌。

現場同時展出蔡草如、潘麗水、廖慶章、黃雉原、侯俊明、龔瑩慧等10多位藝術家作品，文物展區設計為道壇結構，透過影像、儀式、身體與物件的交錯，開啟傳統道教美學與當代藝術的深度對話。觀眾不僅是旁觀者，更是「一」的尋訪者，在光影、聲響與呼吸之間，感受天地的清與靈。

「天清清地靈靈」在南美館1館展至明年1月25日，並將舉辦多場道教美學推廣講座。展出資訊詳詢台南市美術館官網或臉書專頁。

