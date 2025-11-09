自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】南美館天清清地靈靈展 道壇文化與當代藝術交融

2025/11/09 05:30

「天清清地靈靈」昨日正式開展，帶領觀眾欣賞宗教藝術之美。（南市文化局提供）「天清清地靈靈」昨日正式開展，帶領觀眾欣賞宗教藝術之美。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市文化局與台南市美術館攜手推出全新特展「天清清地靈靈」昨（8）日開幕，展覽以《道德經》第39章「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈」為策展主軸，帶領觀眾展開一場關於宇宙秩序、道教信仰美學與道壇文化的探索之旅。

「天清清地靈靈」即日起展至2026年1月25日。（南市文化局提供）「天清清地靈靈」即日起展至2026年1月25日。（南市文化局提供）

策展人張景泓以長年深耕台南道教文化的觀察與實踐為基礎，從道壇文化與城市發展的脈絡出發，深入探討道教科儀的美學內涵，提煉出屬於當代的「道」之感知。展覽以藝術語彙交織信仰、儀式與城市，構築出一幅在光影與聲響之間流動的靈性地景。

展覽核心「得一」象徵宇宙秩序的凝聚與道教哲學的起點，展品以延陵道壇珍藏文物與道士器物為主，包括百年法器、絳衣、符籙、文檢等，並與台南市立博物館典藏的道壇後場樂器共同展出。另收錄1954年美國《Life》雜誌攝影師霍華德．索徹雷克拍攝的早期台南道士影像檔案，串連起地方信仰的時空記憶，呈現道壇文化的歷史風貌。

現場同時展出蔡草如、潘麗水、廖慶章、黃雉原、侯俊明、龔瑩慧等10多位藝術家作品，文物展區設計為道壇結構，透過影像、儀式、身體與物件的交錯，開啟傳統道教美學與當代藝術的深度對話。觀眾不僅是旁觀者，更是「一」的尋訪者，在光影、聲響與呼吸之間，感受天地的清與靈。

「天清清地靈靈」在南美館1館展至明年1月25日，並將舉辦多場道教美學推廣講座。展出資訊詳詢台南市美術館官網或臉書專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應