自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】宮島達男首度來台個展 眾生共命亞美館登場

2025/11/09 05:30

〈變化地景／變化美術館〉為宮島達男為亞美館創作的現地作品。（亞洲大學現代美術館提供）〈變化地景／變化美術館〉為宮島達男為亞美館創作的現地作品。（亞洲大學現代美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由Organizers、亞洲大學與亞洲大學美術館共同主辦的「眾生共命：宮島達男」，邀請日本當代藝術大師宮島達男（Tatsuo Miyajima），昨（8）日起至2026年5月10日，在亞洲大學附屬現代美術館舉辦個展，共展出13組作品，其中包含2件全新創作及5件與台灣民眾共同完成的參與式作品，

宮島達男自1980年代以LED與IC為媒材創作，以1至9的不斷變化象徵生命循環，刻意省略「0」代表永不停歇的存在，創作核心理念為「持續變化」、「連結一切」與「永無止境」。1988年他於威尼斯雙年展嶄露頭角，1999年代表日本館參展。

「眾生共命」展覽以「所有個體在世上有著共同命運」為策展主題，透過數字、光影與互動，探討生命間相互依存的關係，延續宮島自1990年代起推動的公眾參與藝術計畫精神。他以「Art in You」（眾生皆有藝性）為理念，認為藝術唯有在觀眾參與時才真正存在。本次展覽邀請台灣民眾、原住民族語教師、亞洲大學學生，以及霧峰地區長者與小學生共同創作，讓「共命」的觀念具象化。

展覽作品包括為亞美館現地製作的〈變化地景／變化美術館〉，由126位學生、館員與清潔人員隨機貼上數字，隨陽光變化呈現時間流動的軌跡；〈十界互具〉為全新創作，以佛教思想為靈感，216顆LED以不同節奏閃爍，象徵生命狀態的多樣變化；〈變動之畫〉讓觀眾擲骰子改變牆上數字，呼應生命的不確定與瞬息；〈計數語言網絡〉首度展出，集合49種語言的數字與色彩動態，展現世界多元語言的節奏；〈計數之聲網絡—台灣〉則邀請15族族語教師錄製母語倒數，將多元語音融入亞美館3樓迴廊，展現島嶼文化的共生與共鳴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應