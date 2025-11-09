【藝術文化】宮島達男首度來台個展 眾生共命亞美館登場

〈變化地景／變化美術館〉為宮島達男為亞美館創作的現地作品。（亞洲大學現代美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由Organizers、亞洲大學與亞洲大學美術館共同主辦的「眾生共命：宮島達男」，邀請日本當代藝術大師宮島達男（Tatsuo Miyajima），昨（8）日起至2026年5月10日，在亞洲大學附屬現代美術館舉辦個展，共展出13組作品，其中包含2件全新創作及5件與台灣民眾共同完成的參與式作品，

宮島達男自1980年代以LED與IC為媒材創作，以1至9的不斷變化象徵生命循環，刻意省略「0」代表永不停歇的存在，創作核心理念為「持續變化」、「連結一切」與「永無止境」。1988年他於威尼斯雙年展嶄露頭角，1999年代表日本館參展。

「眾生共命」展覽以「所有個體在世上有著共同命運」為策展主題，透過數字、光影與互動，探討生命間相互依存的關係，延續宮島自1990年代起推動的公眾參與藝術計畫精神。他以「Art in You」（眾生皆有藝性）為理念，認為藝術唯有在觀眾參與時才真正存在。本次展覽邀請台灣民眾、原住民族語教師、亞洲大學學生，以及霧峰地區長者與小學生共同創作，讓「共命」的觀念具象化。

展覽作品包括為亞美館現地製作的〈變化地景／變化美術館〉，由126位學生、館員與清潔人員隨機貼上數字，隨陽光變化呈現時間流動的軌跡；〈十界互具〉為全新創作，以佛教思想為靈感，216顆LED以不同節奏閃爍，象徵生命狀態的多樣變化；〈變動之畫〉讓觀眾擲骰子改變牆上數字，呼應生命的不確定與瞬息；〈計數語言網絡〉首度展出，集合49種語言的數字與色彩動態，展現世界多元語言的節奏；〈計數之聲網絡—台灣〉則邀請15族族語教師錄製母語倒數，將多元語音融入亞美館3樓迴廊，展現島嶼文化的共生與共鳴。

