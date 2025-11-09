自由電子報
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】婆媳同住 很難挺住

2025/11/09 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

孩子結婚自組家庭，可以的話，最好搬出去住，一來訓練自立，二來保持距離，婆媳關係會更好……

圖／rabbit44圖／rabbit44

〈關鍵角色是他〉公公出聲 婆婆住嘴

文／江宜貞（新北市）

婆媳問題，就像家裡永遠演不完的連續劇。理論上，老公應該是最佳和事佬，母親的心思他懂，妻子的情緒他也該安撫，但他一開口講兩句就變成「大家都別生氣了」，結果誰都不買單。

有一次，婆婆堅持給孩子喝糖水，說能「補充元氣」。我眉毛都快挑到天花板了，老公卻在旁邊支支吾吾，講話比小學生背課文還不流暢。

就在僵局快升級時，我靈光一閃，把問題丟給公公。別看他平常少話，一開口卻像打開隱藏劇情：「現在時代不一樣了，年輕人有他們的做法，妳就別操心了。」語氣平平淡淡，卻像裁判終場哨聲一響，全場安靜。婆婆一怔，居然真的收手。

那一刻我才明白，公公其實是被忽略的關鍵角色。他不像老公那樣左右為難，也沒有媳婦的情緒包袱，反而能用一句話點破，讓家裡重回和平。

婆媳問題不必非得硬碰硬，有時候換個角色出手，比情緒拉扯更有效。老公是夾心餅乾，婆婆是烈火烤爐，而公公就是那支意想不到的滅火器——婆媳交鋒千言萬語，不如公公一句定江山。

〈最終還是搬了〉先試同住 教養生歧見

文／阿珍（高雄市）

因為小時候看到阿媽和媽媽相處的情況，婆媳同住所產生的大小問題，一直烙印在心中，直到自己要結婚時，這個大問題是我必須深思的。

為了避免媽媽的悲劇，再次發生在自己的身上，於是跟先生約定：結婚後先在婆家住三個月，試試看是否能夠適應婆媳同住。如果彼此處得來，那就在婆家住下來；如果相處得不愉快，那就搬出去住。

結婚後彼此相處得還算好，直到生下孩子，有關於「養」與「教」的問題，就存在很大的歧異。例如：婆婆很疼孫子，只要孩子一犯錯，我只能在自己的房間裡跟小朋友進行溝通，可是事後孩子去找阿媽訴苦。

婆婆是一位傳統的婦女，所有的孫子都疼，但是對於長孫總是多那麼一點點，當她給兩個孫子各一罐養樂多時，事後再多拿一罐給大兒子，弟弟看到哥哥多一罐時，總會問我：「為什麼哥哥會多一罐？」每次遇到這種問題，我真不知如何回答！

有關教養問題一直困擾著我，為了讓孩子有一個優質的成長環境，所以跟先生決定討論之後，決定搬出去住。

〈婚後逃生計畫〉家事起衝突 分開住鬆口氣

文／凱莉貝（台中市）

婚後，我們搬進婆家三層樓透天厝，起初是為了陪伴婆婆。經不住她的軟硬兼施，我們挪錢整修房間，心想能共好，卻沒料到，婆婆雖口稱開明，實則是傳統「好媳婦」的典範。

她心疼兒子動手，連他幫忙把衣服丟進洗衣機都能成為碎念理由，家事漸漸全落在我身上。我多做，她嫌我動作慢；我顧不過來，她認為我不夠賢慧。

她嗜舊成癖，雜物與蟑螂殘骸並存令人難忍。小叔還常帶男性友人回家開派對，陌生人進出頻繁，我只好在房門裝暗鎖尋求安全感。

老公輪大夜班，不常在家，我每晚靠與閨密通話壯膽，撐過那段壓迫的日子。直到某次散步，巷口一處新建案讓我們燃起希望。房子還未完工，我們就衝去看屋，以漂亮價格買下。

落成後，我們誠意與婆婆溝通，終於順利搬出。

現在，婆婆每週會有兩天來幫忙帶小孩，讓我跟老公得以牽手去運動，呼吸屬於自己的空氣。搬出來，但住得近，彼此都鬆了口氣，日子也愈來愈好。

〈同住難免拘謹〉保持距離 才更親近

文／I人媳婦（新竹縣）

當年結婚前，我和先生早就討論好，先與婆婆同住一棟透天厝，日後再慢慢尋找心儀的住所。心裡想著：白天上班各忙各的，晚上回家打聲招呼就各自回房，久而久之應該會習慣吧。

然而現實總是比想像精采一點。雖然分住不同樓層，但生活習慣大不同，加上畢竟不是自己長大的地盤，心裡難免有些拘謹。想窩在房裡放空一下，腦中卻立刻冒出：「長輩在樓下，要不要下去聊兩句、幫點忙？」有時週末其他家人回來熱鬧團聚，我們若想出門走走，竟也覺得有點心虛，好像在偷溜出去。

於是我發起了一場「小小革命」，三不五時催促先生：「該買房囉！」終於，在結婚三年後，我們搬進了屬於自己的小窩。從此不但享受甜蜜的兩人世界，還與婆家保持了恰到好處的「距離美」，有空相聚更溫馨，相處起來也自在多了。

