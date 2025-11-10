自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「雲舞台獎」線上影展11/15登場 零距離看精采入圍作品

2025/11/10 05:30

【藝術文化】「雲舞台獎」線上影展11/15登場 零距離看精采入圍作品「雲舞台獎」線上影展即將登場。
（廣藝基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕標榜在雲端欣賞台灣表演藝術的「雲舞台獎」線上影展，今年來到第3屆，將於11月15日至30日登場，精選入圍音樂、音樂劇及戲曲、戲劇、舞蹈、跨界5大類別優秀作品，以「零門檻、零距離」的隨選隨看模式，讓表演藝術突破時空限制，直抵每位觀眾的指尖。

主辦廣藝基金會執行長楊忠衡表示，今年「雲舞台」系列活動主推「S2S」（Stage 2 Screen）「舞台直通螢幕」新概念，為一般大眾加開欣賞表演節目通道，打造更多元的未來表藝新生態。

此次入圍作品以吸睛的鏡頭語言與出色的拍攝技術，完整保留劇場魂魄，放大創作者的野心與熱血。戲劇類評審劉亮佐表示：「你不見得每齣戲都能到現場看，那就讓雲舞台帶大家飛翔到每個演出現場。」音樂劇及戲曲類評審曾慧誠認為，在雲舞台頻道上能看到台灣表演藝術的多樣色彩與景象。只要輕點螢幕，彷彿直達第一排的最佳位置。

線上影展之後，「雲舞台獎」頒獎典禮將於12月5日在台北舉行，網路同步直播。活動詳詢「雲舞台獎」官網（cloud-stage-award.com）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應