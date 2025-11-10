【藝術文化】台港英藝術家跨界創作 書畫陶藝茶席共譜樂章

羅紹綺（右）與茶唐覓（中）設計的茶席展演，運用聲音效果器呈現品茗的樂曲。

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣陶藝家羅紹綺、英國藝術家茶唐覓（Tommy Cha）、香港藝術家胡小萍及許建生，融合水墨、書法、陶瓷與茶道儀式，將筆觸、墨水碰觸紙張及品茗時的震動觸發不同音符，透過聲音效果器呈現成獨一無二的樂曲，台、港、英創作聯展「Unison（和鳴）」在嘉義市舊監宿舍群「矯正塾1921」展出，每週六、日下午2點有茶席展演，展期至11月29日。

香港藝術家許建生（右）進行書法創作時呈現不同的音符。

羅紹綺是知名天目陶藝家，他與研究聲音藝術的茶唐覓合作，嘗試將東方傳統藝術透過西方科技傳導技術觸發、創作獨特的旋律音符，本次從大航海時代概念獲得靈感，邀請香港藝術家胡小萍及許建生一同創作。

羅紹綺說，茶唐覓出生於英國布里斯托，是大航海時代輸入東方陶瓷與茶葉的商港，而香港是商業運輸與文化交流的「東方之珠」，台灣則擁有海島多元文化，展覽將跨越海洋的聲音匯聚成形。

展場以天目茶器設計茶席，安裝生物感測器，感測器偵測到人體進行不同動作的頻率與器物接觸的震動，會觸發不同音符，透過聲音效果器輸出，當茶席展演陶器碰撞、倒入茶水及藝術家創作書畫時，就即興編寫出獨特的樂曲。

許建生說，首次融合聲音進行書畫展演，當落筆時聆聽到樂音，想拉長聲音、發出不同音調，可透過運筆的抑揚頓挫來改變，將書畫創作以聲音的方式編寫成樂曲，頗有「禪意」。

