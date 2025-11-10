自由電子報
【藝術文化】台文館雙語繪本《掛蚊帳的夜晚》 重現老屋記憶

2025/11/10 05:30

台文館推出華、台雙語繪本《掛蚊帳的夜晚》／《掛蠓罩的暗暝》。（台文館提供）台文館推出華、台雙語繪本《掛蚊帳的夜晚》／《掛蠓罩的暗暝》。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台文館推出華、台雙語繪本《掛蚊帳的夜晚》／《掛蠓罩的暗暝》，以台灣文學基地的歷史為背景，從戰前住戶新元久的生命經驗出發，重現這座老屋的生活記憶與家的情感。

台灣文學基地原住戶、高齡95歲的新元久，在發表會上以珍貴歷史照片向與會來賓介紹繪本場景。（台文館提供）台灣文學基地原住戶、高齡95歲的新元久，在發表會上以珍貴歷史照片向與會來賓介紹繪本場景。（台文館提供）

台文館表示，近年持續以繪本推廣文學與記憶保存，去年出版的《樹可能記得》／《樹仔凡勢猶會記》以「樹」的視角述說老屋故事，今年再度與創作者 Ballboss合作，聚焦台灣文學基地的前身記憶。《掛蚊帳的夜晚》以戰前為時空背景，從當時在此居住的日籍住戶新元久的童年經驗出發，串起台灣文學基地及周邊的歷史生活景象。

1931年出生於台南州麻豆明治製糖社宅的新元久，戰後返日進入明治製菓公司工作，開發出經典零食「蘑菇山」，靈感正來自台灣童年的甜蜜記憶。

創作者Ballboss表示，創作過程透過訪談與史料研究重現戰前台北的日常風景，包括甘蔗田、百貨店、縱貫鐵路與夜裡掛蚊帳入睡的習慣，讓繪本中的角色與老屋都找回了家的記憶。

