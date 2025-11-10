自由電子報
藝文 > 即時

【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯．10之3】 均勻／快閃

2025/11/10 05:30

◎均勻◎均勻

◎均勻

常在下課聽同學說他們最近的事。正在說Dcard上有篇文，標題寫著我閃如何如何。說留言比正文還熱，底下幾個自稱年輕的粉頭同問：

閃是什麼

閃電般交往嗎

太新沒聽過

懂得意思的紛紛探出水面，甚而還有科普這詞是零幾年那時流行。知道的都是宮裡的老人了。我也是。

而最近覺得真的老。上課愈發有實感，一種叫做語言代溝的時感，前兩年打屁幾句不離笑死和確實的學生，已經不醬說了，都說好好笑。現在誰還說笑死，好老喔老師。確實，班群裡影片之後總一堆好好笑擁擠上來。

本來台上台下沒有共識，倒也相安無事。如果記憶無誤，我以為的原子小金剛，其實是同學嘴裡的鐵臂阿童木。久而久之模模糊糊沒有安全感，同學的日常口語與書面報告漸漸混著來，他們習慣他們實踐，向我襲來！直到期末爆炸時刻，年紀大兩輪的教授推門問，卷是什麼？

批作業改考卷，但現在出題的往往不是自己。別費力猜，直接查字典，我大方示範點開兩岸詞彙對照快速檢索的頁面。多聽多看也會習慣，有些什麼總是由兩端卷在一塊的。

傳道授業解惑，教授關門前說，好卷好卷。

但學生更常說自己好卷。

問他們為什麼？只是回說，這很普通吧，下一秒他們集體唱著「普通」跟「理所當然」到底是什麼？我正想回答，同學搶著說，老師這是歌詞。不用解釋，要我早點下課，要是晚了就打不到盒飯啦。

只好三言兩語提醒下週報告多備一份存隨身碟。那是什麼？又有聲音傳來，U盤。誰還有？語畢，真的會拭淚。對還知道隨身碟的同學肅然起敬。此外，更對會好好逗點、句號的他們，也是。現在訊息與信件，好多都用空格或傳來言不及義的語音，他們耐心向我解釋：應為 現在會用標點符號 因該都是老人。

但對於注音的愛好還是歷久不衰的。太懶或是太感動時他們只打聲母，比較有禮貌的會說ㄛㄛㄏ，讓我每每默念子不學、斷機杼十次才輸入對話。

可還是會有在同一條船上的時候，像是，「這個詞語通常是指利用類似的音，運用他字來代替本字，產生閱讀的空隙，多用於暗喻事物或是……」舉手，有人曰：我知道，像是諧音哏！很秋很chill，對嗎？

於是，在接近傍晚的課堂裡，乖乖、麥仔茶、芒果和旺來，以及芋圓芋圓在孩子嘴裡大珠小珠落玉盤。

那天起，學生彷彿體貼起來，在期末報告時不管是時過境遷，還是時不我予，但還是忍不住將剛剛消化好的現學現賣。他們下台後，我禮貌而不失微笑地說，很好！這回要當掉還真是Tainan了。正當我還在情緒不可自拔中，同學已悄悄在鐘聲裡收拾完畢，他們整齊劃一地拉著行李箱，在我點頭之後，異口同聲地說：快閃！●

【評審意見】

語言的代際 ◎李時雍

快閃是行動、戀愛還是記憶體？都是都不是。作者極善於語言的戲仿遊戲，以課堂師者位置對照新新世代的新新語言，每個哏都成為代間的指涉。

