【家庭plus．X碰到Y】親愛的前妻 妳好嗎？

文／吳娟瑜

根據台灣內政部戶政司統計，2024年全年共有53469對夫妻離婚，平均每千人中，約有2.28對夫妻離婚。研究顯示，結婚後3至5年，以及孩子出生後3到5年是離婚率最高的時期。

有多少前妻，就有多少前夫，近幾年，台灣地方法院裁判離婚事件中，女性訴請離婚的人數已經超過男性。早期男性訴請離婚的比例高，最新數據，2023年女性占裁判離婚訴訟原告的比例是50.8%，男性占47.7%。

許多前夫被訴請離婚，後來雙方關係都切割清楚了，包括房產、孩子撫養權等，卻仍一頭霧水地不明白，其中有三項重點如下：1.我不是按月把薪水提交出來了嗎？2.我不是每天都按時下班到家了嗎？3.我不是有幫忙做家事了嗎？

前夫一直不明白時代的軌跡正在輪轉，社會的脈動向前奔騰，前妻早就心生浮動，抱怨已久，只是男人好像都「有聽沒到」。

前妻當年早就提出如下三項警訊：1.孩子的教育備用金不夠，需要多賺一點。2.太太、媳婦、媽媽的角色負擔太重，需要多協助一點。3.夫妻關係不論床上，還是床外，都是匆忙、冷淡，需要多尊重一點。

如今，回頭一望，前夫看到浴火重生的前妻，不但精神奕奕，還生財有道，日子過得精采，自己比較明白當年前妻在吵些什麼事了。

〈孩子搓合〉復合 能盡釋前嫌嗎

正翰開著車，接到剛從安親班下課的小學六年級女兒Abbey，她似乎欲言又止。

正翰心有默契地問道：「今天碰到媽媽了，是嗎？」Abbey點了點頭，看一眼爸爸，勇敢說出：「爸爸，你把媽媽再娶回來，好嗎？」

正翰心中一驚，兩年前，是Abbey的媽媽主動提離婚，說是不想再過平淡的人生，後來證明是和公司男同事外遇，青天霹靂的打擊，幸好有教會弟兄姊妹們的支持，讓他熬過這段苦難。如今，女兒希望夫妻復合，說是「前妻後悔了」……像正翰這樣的前夫，生活規律、工作認真，無不良嗜好，對孩子也做到愛心呵護，他就是不懂前妻到底人生要什麼？

有的前妻像Abbey的媽媽希望復合；有的則是後悔當初贍養費要得太少而來鬧；也有的心有不甘，半夜打不出聲的電話，希望前夫在新的家庭不能擁有幸福……

一個人要多久走出離婚打擊？當然這是因人而異，有此一說，結婚一年，需要一個月修復期，結婚10年後離婚，需要10個月調整心情，才能恢復日常生活。

以正翰這樣暖心前夫而言，得到爸媽的理解、手足的陪伴，還有教會朋友的支持，加上女兒的聰明伶俐，他振作的速度算是很快。

如今，女兒的問句勾起他這個「前夫」的心酸，要復合嗎？可能盡釋前嫌嗎？

「親愛的前妻，妳好嗎？」這是正瀚目前最想問候的一句話。其他，再說吧！

