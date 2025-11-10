【家庭plus．親子會客室】硬性規定 不如彈性放手

圖／swawa.com

文／艾紫

從來沒有想過，第一次接到孩子五年級老師的電話，竟然是因為我的孩子帶頭，在班上玩美工刀自殘。

當晚，我叫來孩子，親眼看到他大腿上密密麻麻交叉橫錯的刀口。那時候的我晚上在餐廳打工，下班已經是11點了，我平常規定孩子在10點半上床睡覺，但因為工作時間回家晚，加上老公是早班，9點就睡覺，所以無法督促孩子睡覺，結果每次拖著疲累的身體回家，看到孩子不按規定睡覺，我就常常口氣不好的責怪，甚至罵哭孩子。

時間久了，孩子天天覺得被責罵，竟然開始拿起美工刀割自己。天啊，我無法想像，當初那個愛當老師的小幫手，活潑可愛的孩子竟然變成如此不開心，我自責地拿起藥膏，輕輕地塗抹在每一個傷口，眼淚一滴滴地流下來，一時間，什麼也說不出口。

隔天，我帶孩子去外面晚餐，我們母子要好好談談。我去接孩子下課，去了麥當勞，我們開心地吃著薯條、喝可樂，孩子把這些日子的委屈都哭著說出來，我認真地聽著，也自責自己不該把情緒發洩在孩子身上。孩子大了，應該讓他自己規畫時間，不能強制要求他10點半就上床，還有很多功課或課程要溫習，有時候是和好朋友聊心事。

我讓步了，孩子大了，該放手了。我只要求不論幾點睡，隔天時間到一樣要起床，就算熬到4點，隔天也必須照時間上課，不然，我隨時取消約定。從此我下班不再干涉孩子，自己竟然也覺得莫名輕鬆，回來有時孩子還沒睡，我也當沒看到。自此我們家又恢復往常的笑聲與歡樂，我終於明白，孩子大了，真的要適時放手。

