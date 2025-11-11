【藝術文化】idt 2025邀請「眾身起舞」 串連國際與台灣即興舞出多樣身體風景

閉幕演出由Kirstie Simson呈獻獨舞專場《Subterranéa》。（idt 2025提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家文藝獎得主古名伸於2011年創辦「i．dance Taipei國際愛跳舞即興節」，今年第15年，古名伸決定世代交棒，由策展人轉任製作人，而策展工作則交付中生代舞蹈家余彥芳，更重要的是，正式將「Taipei」更名為「Taiwan」，英文縮寫一樣是「idt」，但規格擴大為「台灣」愛跳舞（i．dance Taiwan，idt 2025）。

今年以「Opening Space: 眾身起舞」為題。

（湯詠茹攝，idt 2025提供）

這項台灣唯一國際型的即興舞蹈節，今年以「Opening Space：眾身起舞」為題，旨在歡迎那些未被照見者、隱身者、不在場者，進入空間，彼此聆聽，各自款擺，用身體思考生態，用行動譜劃、協商、共創人人起舞的未來。透過「即興舞蹈大使計劃」串接新生代舞團與平台，以及大師專題研究、主題式工作坊、風味果醬、演出、論壇等活動，串連國際、亞洲與台灣多樣身體風景。

「即興流水席」供專業人士和業餘愛好者發表即興演出。（湯詠茹攝，idt 2025提供）

主辦單位表示，「idt 2025」針對「接觸即興」（Contact Improvisation，CI）與「即興表演」做出階段性的輻射式思考和體現。這2套身體實踐與表演概念，是古名伸自1990年代至今，在台灣現當代舞蹈界戮力耕耘、栽培、成長的珍貴種子，以此為基礎，余彥芳希望對台灣現下即興舞蹈環境提出更具野心的探問。

在11月15日至23日為期9天的活動中，「國際大師工作坊」由來自英國即興舞蹈領域最具代表性人物Kirstie Simson，和來自新加坡，擅長將接觸即興和身體覺察融於教學和創作的李勇偉帶領；「專題工作坊」分為林絲緞和古名伸專題，一窺「大師級」深耕舞蹈療癒和即興舞蹈的內在。「多元工作坊」則有董怡芬和鄭伊雯「兩個人，兩個身體」親子即興舞蹈工作坊、周書毅與鄭志忠「從身體出發—失衡之間」共融身體工作坊，以及張可揚「不用眼，跳舞好融藝」非視覺即興舞蹈工作坊等。

售票節目「即興舞蹈的身態系列」有5場，包括古舞團《解構即興表演》的開幕演出，接續有「打開世代的想像」、「打開共處的可能」、「打開女性的星球」3個演出，由國內外舞蹈、音樂即興好手輪番上陣；閉幕演出則由Kirstie Simson呈獻獨舞專場《Subterranéa》。

由台北擴大為台灣的「idt 2025」，首度增設高雄場，並以衛武營為起點，於11月15、16日率先推出為期2天的開幕活動，包括供專業人士和業餘愛好者報名發表即興演出的「即興流水席」，以及與眾人共舞的「開幕果醬」等。「台北場」於17日在中山堂登場，為期7天，最後一天還有由余彥芳、樊香君主持的論壇「眾身共議：Who’s Not In the Room？」；壓軸「閉幕果醬」，則由李勇偉集結藝術節所有舞蹈家、音樂家，進行一場即興者的大型舞會，開放民眾免費參與。詳詢官網（https://idancetaiwan.tw/zh）

