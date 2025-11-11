【藝術文化】第3屆Camping Asia啟程 歐亞學員共探身體與創作邊界

2025Camping Asia啟動，來自16個院校的師生齊聚。

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心、法國國家舞蹈中心（Centre national de la danse, CN D）與香奈兒品牌共同主辦的第3屆「Camping Asia」，於昨（10）日在北藝中心正式啟動。今年集結歐亞16所藝術院校，逾130名學員與23位跨域藝術家，在為期兩週的營隊中，以國際舞蹈營與藝術節的形式探索身體、文化與創作的多重對話，打造實驗性「未來藝術學苑」。

台北市立大學舞蹈學系講師董怡芬表示，學生回到亞洲主場後展現更強主動性，「交流的意義不在模仿，而是讓世界看見亞洲的優點。」實踐大學媒體傳達設計系講師牛俊強則指出，該校學生是唯一非表演科系學員，帶著好奇與開放態度參與，期盼在跨域環境中重新理解身體與劇場的關係。

國際院校亦踴躍參與，韓國藝術綜合學校教授金亨玟指出，營隊以學生主導課程設計的方式「體現當代教育的精神」，讓學生脫離技巧導向的學習框架，培養思考與創造能力。新加坡拉薩爾藝術學院院長Melissa則回顧，學生參加2019年營隊後「深受啟發，變得更樂於實驗」，並於2023年展演融合馬來舞蹈文化的作品，呈現文化傳承與當代身體之間的對話。

開幕日除啟動課程與茶會迎賓外，晚間的《洛伊．富勒：研究一下》（Loïe Fuller: Research）開幕演出則向現代舞先驅致敬，象徵對跨世代藝術思考的延續。接下來兩週，營隊將推出多場公眾活動，包括布拉瑞揚舞團帶領的大堂課、國內外藝術家論壇與舞蹈影展，邀請觀眾走進現場，共同體驗身體語彙的多樣性。詳詢北藝中心官網。

