自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯．10之8】 蔡玉萱／毛巾該換了

2025/11/11 05:30

◎蔡玉萱◎蔡玉萱

◎蔡玉萱

又是一陣驟雨淅淅瀝瀝擊打在樓下外推的鐵皮屋頂上，今年夏天的午後雷陣雨總是遲到，從傍晚才開始下，夜裡還會起風，奇怪得很，睡前我和貓咪一起坐在地板上，邊吸涼邊欣賞著陽台上夾著未收的毛巾，和風鈴一起搖擺得厲害。

那三條毛巾是我去日本旅遊時買回來的今治毛巾，又柔軟又吸水，溼漉的長髮一捲，五分鐘後吹頭事半功倍，我用了兩年，素色毛巾如宣紙沾墨，幾顆小黑點向外渲染，新聞上說這樣的毛巾已經是被黴菌攻城掠地，建議直接丟掉，再買新的。

但是我媽從小不是這樣教我的，我們家的毛巾除非破了大洞，否則都是用了就洗，曬過再用，長壽可達十餘年，長大後我將染黑的毛巾摺疊好，我和媽媽說，不要擔心錢，新毛巾我來買，當天下午我卻看見媽媽將我嫌棄的毛巾都拿回來，戴上塑膠手套，將毛巾們都浸進漂白水裡，反覆數次。媽媽說，錢該花在讓人能看見的地方，毛巾只要能擦乾身體，沒人知道是不是長了黑斑的。

我又想起阿公奶奶家是不缺毛巾的，小時候我每次回鄉下過暑假，都能獲得一條阿公奶奶從生鏽的鐵櫃裡拿出的新毛巾，那些毛巾用素雅的紙盒裝著，上過漿，雖然涼薄卻硬挺，顏色清麗，不是粉就是綠，下水之後就會變得柔軟，後來我才知道，那樣的毛巾，一條就代表一個逝去的親友，愈多顏色點綴的鐵櫃，就愈是巍峨孤涼。

阿公和奶奶是國小同學，他們辦過七十年的同學會，直到最近幾年，同學們一起出遊次數少了，在告別式上見面的機會多了，小鎮上過去走幾步路就能遇見熟人，我最後一次陪阿公散步，遇到一個老人從矮房裡走出來，阿公上前打招呼，那個人瞪大眼睛對我說，這人好奇怪，我不認識他的，他為什麼要和我打招呼，阿公牽著我離開，他說那是他同學，只是他忘記了。

後來阿公也一下子老了，有人說衰老是一個緩慢的過程，不是的，老就是一瞬間的事情，阿公突然腳就軟了，不能開車了，突然忘記我是誰，突然除夕前就追隨佛祖修行去了，告別式只能等到農曆年後舉行，奶奶膝蓋不舒服，坐在一旁的塑膠板凳上，向前來弔唁的親友一一頷首，直到四個國小同學一起走進會場，帶頭的一名爺爺大喊著「我們來了」，奶奶才在家人的攙扶下站起來答禮，他們都知道，從此以後同學會又少了一人。

晚上我陪奶奶睡覺，半夜上廁所，經過鐵櫃，櫃門未掩實，裡頭不知何時又堆疊了幾個方盒，我看著浴室鐵架上只剩下奶奶的一條毛巾，我把自己晾在椅背上的今治毛巾收起來，拿出鐵櫃裡的過水，擰乾再掛上鐵架，明天奶奶起床，就又是一個有人陪的日子了。●

【評審意見】

無常的生命

◎吳明倫

瑣碎的日常觀察，毛巾的功能與意義變化，從沒有外人知道的貼身，到喪葬時必備的禮品，細膩而內斂地觸及生命的無常。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應