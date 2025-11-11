自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】你丟我撿 舉手之勞

2025/11/11 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／蕭福松

台東市馬亨亨大道很寬敞，是通往森林公園及琵琶湖必經之路，也是民眾清晨或黃昏散步休閒的好去處，常有運動團體在這裡舉辦鐵人三項或路跑活動。

人潮多自然垃圾也多，主辦單位雖然在活動後會派人清理，但難免會有漏網之魚。一陣風吹雨打後，路邊草叢、安全島便會浮現被丟棄的飲料罐、寶特瓶、塑膠袋，有礙觀瞻。且不只這些垃圾，經過的車輛時不時掉落的木條、石塊、鐵片、螺絲釘，都可能危及機車騎士及行人的安全，怎麼辦？

每天晨運都會走這條路，總不能一直視而不見吧！於是每當看到路上有石頭，便把它踢到角落，看到散落的瓶罐、鐵片、螺絲釘，就隨手撿起，直到進入公園丟入回收桶再去洗手。心想，這只是盡一份維護環境的心力而已。

過些天，我發現每天晨運都會遇到的慢跑小姐，跑步路徑怪怪的，一會兒跑到快車道上，然後又閃進人行道，奇怪的動線引起我的好奇。當她跑到我跟前和我打招呼時，這才發現她手裡拎著她剛撿拾的垃圾，果然「德不孤，必有鄰」，高興有人和我做同樣的事。我當即豎起大拇指，比了個讚，她笑回：「隨手啦！沒什麼！」

又一日晨運，一位老先生走在我前頭，只見他走走停停，時而屈身彎腰，以為他在觀賞松鼠或夜鷺，等走靠近了，才發現他正費力地要把掉落的大片椰子葉移到旁邊去，我見狀忙上前幫忙。

他說：「椰子葉橫在路上，行人不好過，騎腳踏車也危險。」說完，見他回頭把垂落的雜樹樹枝隨手扯下來，我誇他：「不簡單，隨手行善。」他笑說：「沒什麼啦！舉手之勞，自己方便別人也好走。」

兩位晨運同好的「舉手之勞」，讓我連想到日本勸世短片〈來世不動產〉裡的一段情節。一個日本男子往生後，來到投胎仲介公司，服務員透過電腦核算他生前的善惡積分，發現善行積分不夠，下輩子不能投胎當人，男子訝異他沒幹壞事，怎會積分不夠？電腦迅速播出他小時候踩死螞蟻、長大後亂丟垃圾，也包括下雨天在超商偷換別人新傘等等回顧。男子這才警悟，原來以為神不知鬼不覺的小惡行，冥冥之中都被記錄著，還帶進棺材裡。

有些人以為隨手丟垃圾、瓶罐又沒什麼，反正自然會有人撿拾，但要知道「你丟我撿」是不得已的社會良心，沒人有義務替沒公德心的人擦屁股。何況這種自私、破壞環境、不顧別人安危的「沒公德心」行為，不正是小惡「損德」的開始？

國人普遍教育程度高，理論上，路面應少見垃圾、瓶罐，然事實是「隨手丟」的不文明行為，仍隨處可見。既然教育無法發揮改變惡劣習性的作用，那麼，試著從「善惡積分」的角度，提醒這些人「勿以惡小而為之」，亂丟垃圾會被扣點，或許是個選項吧！

