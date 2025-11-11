自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】筊白筍 美人腿真誘人

2025/11/11 05:30

秋季正是筊白筍盛產期，剝開外殼，水嫩如玉，難怪有「美人腿」雅稱。秋季正是筊白筍盛產期，剝開外殼，水嫩如玉，難怪有「美人腿」雅稱。

文、圖／蔡以倫

大學時代一個秋天，值時青春，為迎新宿營忙進忙出，往返於金山青年活動中心。那時我對金山的印象，不只是海風與硫磺味，更深刻於金山老街品嘗的筊白筍，白嫩鮮甜，滋味單純卻深刻，像是青春歲月裡一場意外收穫。

筊白筍是一種充滿「陰錯陽差」之美的植物。原本是水生糧食「菰米」的嫩莖，卻因感染黑穗菌而膨大，成為柔嫩的餐桌珍饈。人們或許避談「感染」兩字，但在自然裡，這卻是一種奇妙共生。真菌與植物交織，互為依靠。那種由合作而生的豐盈，讓人想到人生中許多「不完美的成就」，有時正是意外成就了美味。

常有人問，筊白筍上出現黑點，還能不能吃？其實那正是黑穗菌自然留下的痕跡，只要沒有腐壞異味，多半仍是安全可食。那些斑點像是生命的印記，提醒我們，美好並非總是純白無瑕。

北海岸秋冬風大雨多，不易種出嬌嫩葉菜，反倒成就一眾「地下好味道」。地瓜、蘿蔔、筊白筍，深埋泥中，以厚實之姿回應自然的嚴苛。秋季正是筊白筍盛產期，常見農家路邊販售，一袋袋新鮮白筍，剝開外殼，水嫩如玉，難怪有「美人腿」雅稱。

筊白筍料理方式多樣，最經典的莫過於清炒與燙煮。新鮮筊白筍只需微火快炒，加點鹽與橄欖油，便能嘗出原始清甜。若與蛤蜊、薑絲共煮，更添一層海風鹹香；或涼拌搭配香草與檸檬汁，也別有風味。它的白，是泥水孕育的潔淨；它的甜，是秋天最純粹的回饋。

多年以後，當秋風吹起、田畦轉綠，我總會想起那盤筊白筍，也想起那群在海岸奔波的年輕身影。自然教會我們：有時，美味不在於完美外表，而是彼此成就的溫柔力量。（作者為淡水香草街屋主人）

