【藝術文化】柏林愛樂合體首席指揮佩特連科訪台首演 願望清單滿滿愛台灣

此次演出、戶外轉播與多場教育活動，都是透過各界贊助達成，昨天記者會特別邀集贊助單位出席。左起北市文化局長蔡詩萍、樂團董事會代表華特．屈斯納、勇源基金會董事長陳致遠、玉山銀行資深副總林榮華、柏林愛樂總經理安德萊雅．齊茨施曼、台積電資深副總何麗梅、柏林愛樂數位音樂廳創辦負責人奧拉夫．曼寧格、台灣賓士總裁 Mark Raine、徐元智紀念基金會執行長董麗貞。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂由首席指揮基里爾．佩特連科（Kirill Petrenko）領軍亞巡，首站韓國之後，第2站台灣，昨（11）日於台北國家音樂廳首演。樂團搭乘包機於前日抵台，昨（11）日一早由3位樂團代表出席記者會，包括總經理安德萊雅．齊茨施曼、董事會代表華特．屈斯納，以及數位音樂廳創辦負責人奧拉夫．曼寧格，不約而同關注正朝台灣撲來的鳳凰颱風，頻喊「希望老天幫忙」，頗接地氣！

這是柏林愛樂睽違7年再登台，也是樂團自2005年以來第6次訪台，連出席記者會的樂團代表們也都是熟面孔了，彷彿各自有一堆話要跟老朋友敘舊，不必主持人引導便侃侃而談。3人都主動談到2005年那場戶外轉播，以及讓音樂家感動到眼眶紅的吶喊。

原本那時只是指揮賽門．拉圖聽說戶外廣場擠滿近3萬人看轉播，想帶樂團到外面向樂迷致意，沒想到一走上戶外舞台，就聽到滿場喝采與鼓掌，一股熾烈的熱情讓音樂家感到震撼，紛紛擠出僅會的幾個中文字：「謝謝！我愛你們！」還有人乾脆對樂迷說：「希望下一站日本也看到你們！」彷彿恨不得把那畫面與感動打包帶走。

樂團董事會代表華特．屈斯納說，當時感動他的不只是台灣樂迷的熱情，更讓他印象深刻的，是人群裡有很多年輕人，這在國際樂壇是很少見的，「那是非常難以忘懷的時刻，現在每每回想還是會起雞皮疙瘩。」

受到那場戶外轉播的啟發，成為催生柏林愛樂數位音樂廳構想的重要轉捩點，4年之後，數位音樂廳上線；2011年，柏林愛樂將數位音樂廳首次海外直播獻給台灣；之後，每次柏林愛樂訪台，戶外轉播都成為樂團最重要的願望清單。

數位音樂廳創辦負責人，也是樂團大提琴首席奧拉夫．曼寧格說，從台灣經驗可知，古典音樂可以讓人變得熱情，而數位音樂廳的存在，更代表樂團與台灣深厚的連結。曼寧格超級愛台灣，即便大團無法時常登台，曼寧格也常常以不同的形態訪台，他還透露，他的兒子特別來台灣中正高中讀了一年書。

雖然颱風來擾，但只要天氣狀況許可，原定明（13）日的戶外轉播將如期登場，主辦單位已備妥數千件雨衣，希望讓沒搶到音樂會票的人不至於失望。

除了戶外轉播之外，柏林愛樂與台灣特別的情誼還展現在比其他天團訪台更多的願望清單，把3天演出行程之外的時間，幾乎排滿滿。比如昨天傍晚先針對音樂科系學生開放彩排；今（12）日上午，將有6位音樂家與NSYO國家青年交響樂團進行Side by Side並肩彩排；下午則有室內樂大師班，傍晚依舊開放彩排。音樂家們將休息時間拿來進行這些不一定要做的教育活動，其實就是對台灣一份滿滿的心意。

