【藝術文化】首演之夜聚焦20世紀現代音樂史 今明回歸德奧浪漫主義

昨晚首演聚焦20世紀現代音樂，在佩特連科帶領下，柏林愛樂展現不同的面貌。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂此次訪台3天演出2套曲目，昨（11）日首演聚焦20世紀現代音樂史，演出楊納傑克《蘭吉亞舞曲》、巴爾托克《奇異滿洲人》組曲，以及史特拉汶斯基《彼得羅西卡》（1947年版本），以強烈張力與色彩描繪現代音樂的多重面貌。

柏林愛樂官網數位音樂廳台北演出線上直播倒數，主視覺是台北國家音樂廳。（翻攝自Berliner Philharmoniker/Digital Concert Hall官網）

華特．屈斯納說，台灣觀眾應該也觀察到，每次在不同指揮帶領下，樂團都會呈現不同面貌，這次在現任音樂總監基里爾．佩特連科帶領下進行巡演，希望可藉由首演曲目讓大家更加認識現代音樂。而今、明兩天的演出，則將回歸德奧浪漫主義的核心精神，包括舒曼《曼弗雷德》序曲、華格納《齊格飛牧歌》，並壓軸呈獻布拉姆斯C小調《第一號交響曲》，重現柏林愛樂最具傳統象徵的音樂血脈。

13日的戶外轉播，還有音樂會前導聆，首度邀請樂團首席諾亞．班迪克斯–巴格利（Noah Bendix-Balgley）與法國號明星莎拉．威利斯（Sarah Willis），於晚間7點至7點15分，親臨廣場舞台導聆，帶領觀眾提前走入柏林愛樂的音樂世界。

