【自由副刊】 范致綾／偽情書

2025/11/12 05:30

◎范致綾

◎范致綾

去圖書館的時候又見到你――當然不是真的見到，你從不去圖書館。你的名字你寫的小說和其他作家一起齊整地立在書架上。

第一次因為一個人想離開花蓮。這是你的家鄉，你的城市。之於你，我始終太幼稚太笨拙──於是我只能是個陌生的外來者。這是你的，於是再也不能是我的了。

和新認識的朋友去隘門沙灘，席地而坐看星星。席地而坐，衣褲上因此也有片小小的沙灘，像是從觀光客一起成為小島的一部分，即使是最容易被浪帶走的一部分。言不及義地談及文學，談及未來，談及已經結束的我和你，連語言都帶有細沙的質地，柔軟而溼潤，捧起一把從指縫間落下也無所謂。

在北濱我們也曾這樣說過話，只是我忘了花蓮沿著海岸線走幾乎都是礫石，關係踩著一不小心就要失足受傷。喝啤酒，等日出，和你說話。話語反覆拍到岸上，我們也不厭膩，只是遠遠地站在堤防上，並不觸碰最溼黏的海水。說再見前你常抱我，笑著說記得多寫詩。我們一起擁有一個不能讓人知道的祕密，一起擁有也就像擁抱，好纏綿，雖然被纏住的只有我。

看星星，但從來不懂星星，和你在一起也是這樣。你說你把我當成大人，說喜歡一個人沒有錯，能動性、權力關係是什麼意思直到現在我還是不懂。遠方小管漁船導致光害嚴重，星星的名字映在腦海裡和星星一樣影影綽綽，東南西北還是分不清楚──花蓮的界線相較之下太銳利分明了：比較矮的被秀姑巒溪橫切的海岸山脈是東方，比較高的山頭有雪的中央山脈是西方。

好險在澎湖不一定需要分清楚方位。到澎湖的第一個夜晚獨自在馬公市區閒晃找晚餐，隨意走進了一家咖啡廳，被店員誤會是澎湖人也沒有糾正。嘗試認識澎湖，拿了咖啡廳書架上的《小鰆誌》──讀返鄉澎湖青年的故事，想著生活在離島和山脈之間狹長的縱谷平原實在相像，得學會艱難地離開再艱難地回來──突然感覺自己不再那麼觀光客。吃完晚餐，走出店外，模仿路人低頭用涼涼的手掌保護小小新生的火苗不讓打火機熄滅，抽一支悠長暈眩的菸，重新陌生的街景被繚繞的煙霧燻成了熟悉的氣味。

但熟悉的氣味像你。很久很久以前，我在你家的床上，你貼著我的耳朵吐氣，你會很困擾嗎你問我，那句子的結尾聽起來像是破折號而不是問號。我甚至感覺得到鬍渣和更淺的菸草。我眨眼，像是只有睫毛能夠發出聲音地眨眼，眨了很久很久，終於說一點點。後來你當然還是繼續對著我的耳朵吐氣。後來我成年，學會了抽菸，也和你一起抽。

把菸蒂丟進菸灰缸，捻熄火光前我便急急忙忙打開Google Maps循著正確的路回民宿。澎湖和花蓮其實是一樣的。離開和回來其實是同時的。

回花蓮生活又變得空蕩，百無聊賴之下我開始塗指甲油，那顏色像中央山脈的綠。幾天後去圖書館，手指沿著書脊逡巡，眼睛停在你的名字上時發現指尖已經斑駁。到家拿化妝棉沾去光水用力擦指甲，像是嘗試擦掉你。我沒有戒菸，也許是捨不得，於是手指仍含著去光水也抹不掉的菸味。●

