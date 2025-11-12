【家庭plus．全球觀測站】重擔減少 女性變快樂

圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

英國有研究顯示，因為家庭觀念的更動，讓英國女性總體上比以往快樂，願意身為女人的比例也比上世紀增多。

倫敦國王學院政策研究所的一項研究，比較現今社會和30至40年代的公眾態度，發現英國人對家庭與家務等日常生活的看法，與過去出現了巨大的轉變，讓今日的英國女性更樂於做女人。

根據英國國家統計局的數據，在80年前有高達1/4的男性表示從未幫忙做家事。如今只有4%承認這點。2024年，女性平均每天花3小時32分鐘從事無償勞動，其中包括家務、看顧他人和義工服務，總體比男性的平均時間多約1小時。

1947年有近約4成的女性表示更願意做男人，這一比例現今下降到僅9%。男人的態度則不變，約只1/20表示他們願意做女人。原則上英國人對日常瑣事的態度並沒有巨大的變化，但期望男性對家務的貢獻上升，讓身為母親或女性的壓力都比過去減少一些。

〈懂自我放鬆〉為母之憂 挑戰多

數據顯示過去100年來，英格蘭和威爾斯女性的平均家庭規模最大是1934年和1935年出生的女性，平均生育率是2.42個孩子。自1980年代初以來，生育率開始穩定下降，1990年出生的女性平均生育1.80個孩子，2000年出生的女性只生1.54個孩子。

女性產後憂鬱並不少見，尤其是初為人母的新手媽媽更容易焦慮，加上難以優先考慮照顧自我和掙扎掩飾等，都可能導致壓力上升而難以快樂。身為人母的恐懼涵蓋範圍很廣，像是害怕犯錯傷到幼兒、對身分認同、職業抱負的疑慮、對未來不確定性的擔憂，加上睡眠不足、餵奶時間控制等瑣事暴增等，都可能導致自卑感和罪惡感。

有些媽媽還必須在育兒期間面臨自己過去的成長創傷，這些成了為人母的心理挑戰。如果負面情緒持續出現、歷時不消，女性必須認識這些問題的普遍性，開始關懷自我。方法首先是承認並確認已有的負面感受，其次是尋求親友或專業醫療的支援，對抗消極思想，再來是優先選擇有助於自我放鬆和恢復活力的活動，建立起有助心理健康的支援網脈。

〈擔子少一些〉少生優養 上選之道

身為人母的快樂不少，像是目標感和愛的對象增加，或是享受與孩子共同成長的滿足感等。根據研究顯示，少生優養並擁有強大的支援網脈等，都可以顯著提升為人母的幸福感。

根據英國國家統計局的預測，與前幾代人相比，英格蘭和威爾斯的女性可能會繼續推遲生育，且家庭規模將更小。今年滿18歲的女孩到35歲時，平均每名女性可能只會生育1個孩子，預計一生中平均生育1.52個孩子，低於她們母親的1.95 個孩子和祖母輩的2.04個孩子。

英國國家統計局表示，2023年僅有591,072名嬰兒出生，比前一年減少1.4萬多新生兒，創1977年以來新低。1978年出生的英國女性平均到31歲時只會生1個孩子。她們母親那一代的生育年紀平均是26歲。而2007年出生的女性要到35歲，2025年出生的女性則預期要到36歲才平均生育1個孩子。這一趨勢通常是經濟壓力、教育提升跟慎選伴侶等各項因素所驅動。

