【藝術文化】朱團「奧德賽計畫」與世界文化交流 從希臘到迦納累積升級能量

希臘打擊樂家瓦格利斯（右1）與朱團2025奧德賽計畫希臘組團員分享當地樂器。（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕朱宗慶打擊樂團自2025年6月啟動為期5年的「奧德賽（Odyssey）計畫2025–2030」，由藝術總監朱宗慶統籌，駐團作曲家約翰．帕沙達斯（John Psathas）擔任國際協作顧問，今年6月兵分兩路，規畫兩組人馬赴希臘雅典與迦納多處部落進行交流，並於日前舉辦分享會。

朱團2025奧德賽計畫非洲迦納組團員，與迦納國家劇院藝術家進行交流。（朱宗慶打擊樂團提供）

朱宗慶於分享會上表示，取材自《奧德賽》的「英雄之旅」，此計畫被視為一趟自我發現之旅：克服外在挑戰，也推動內在更新。

請繼續往下閱讀...

資深團員兼副團長黃堃儼率領的希臘組，在瓦格利斯．卡里皮斯（Vagelis Karipis）帶領下，組員盧煥韋、陳妙妃、彭瀞瑩、陳珮馼、黃心妤等，「一日一器」密集訓練Toumbeleki、Bendir、Darbuka等傳統鼓，將在古劇場所見的聲學經驗，與市井節慶的即興鼓點並置，讓團員重新理解「指尖、呼吸與空間」的關係。團員並於「歐洲音樂日」的公開活動中演出，也在舞台劇校帶領藝術家體驗台灣傳統「獅鼓」基本節奏，將紙上譜例轉回口傳心授的現場。而見學成果也已迅速轉化為創作養分，資深團員兼作曲家盧煥韋就將參訪希臘時的巴爾幹印象，譜成擊樂劇場《泥巴》中的新曲〈共振 Resonance〉。

資深團員兼傑優團長何鴻棋帶領的迦納組，在帕斯考．揚（Paschal Younge）指導下，組員陳宏岳、戴含芝、陳致欽、何欣蓉、葉立偉等學習Agbadza、Fume-Fume、Kpanlogo、Baamaaya等節奏型態，並走入佐杰、彭伊、阿布庫馬等3個部落，進行音樂與文化的交流。當地以舞帶樂、口傳為本的師徒制，讓團員經驗到身體先行，再通往技術的路徑；同時也安排參訪製鼓工坊，從材質與工藝層面補足音色與編制的實作知識。

兩組團員的共同發現是從肢體出發的節奏觀：先舞蹈再演奏。這與以譜本與技術為軸的訓練邏輯形成對照，促使團員將所見所學轉化為新的排練方法與創作語彙。朱團藉「奧德賽計畫」，展現台灣品牌團隊在全球化時代中，持續追求創新、扎深文化之根的強大企圖心。朱團預告，下一波奧德賽計畫，將由吳思珊領隊前往埃及，期待能量持續累積。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法