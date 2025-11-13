【藝術文化】柏林愛樂首度在台舉辦「並肩彩排」 NSYO青年音樂家獲選與大師同奏

柏林愛樂音樂家另外進行了室內樂大師班，圖為師生合影。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂有個行之有年的教育計畫，名為「side-by-side rehearsal」（並肩彩排），意指由該團員音樂家陪伴青年樂團一起彩排，從中提供指導與分享經驗。這次訪台演出，也在台積電文教基金會「樂無界教育計畫 2.0」支持下，首度在台舉辦「並肩彩排」，提供台灣青年音樂家近距離向世界級樂團學習的寶貴機會。

Simon Bernardini率領柏林愛樂與NSYO並肩彩排。（NSO提供）

「並肩彩排」與其他開放彩排最大的不同是，開放彩排多是一般學生就可參與，而並肩彩排則是以樂團為單位，因此，已擁有多次國內外演出經驗的國家青年交響樂團（NSYO）雀屏中選。50位NSYO歷屆菁英昨（12）日一早就齊集國家音樂廳，接受這項被認為是千載難逢的學習機會。

歷時2.5小時的排練，柏林愛樂的第2小提琴首席Christophe Horák、低音提琴團員Janusz Widzyk、低音管團員Václav Vonášek、法國號首席Yun Zeng以及長號團員Jesper Busk Sørensen，分別與各器樂的NSYO團員並肩而坐，並由曾任賽門．拉圖助理指揮的小提琴家Simon Bernardini擔任指揮，排練了舒伯特的《未完成交響曲》與韋伯的《魔彈射手》序曲。

獲得與國際天團音樂家一起排練的機會，法國號學員林鼎洋說，最難的是要克服緊張，「老師建議我放鬆吹奏，還傳授一些平常接觸不到的小技巧，用自然發聲達到理想效果。」小提琴學員林芷卉表示，並肩彩排後，開始更在意聲音之間的平衡和彼此的配合，會主動去傾聽、調整。另一位小提琴學員鄧景倫也分享與天團音樂家並肩演奏的心情：在學習上是把他們當成大師，但在心態上會把他們當作同事一樣一起創造音樂。鄧景倫說，「我最喜歡的時刻，就是大家同時發出樂音、整個樂團融為一體的那一刻，感覺特別美妙。」

柏林愛樂長號團員Jesper Busk Sørensen受訪時表示，在樂團排練，除了口頭溝通外，傾聽與實際演奏也是很重要的一點。至於被問到成為柏林愛樂團員的祕訣是什麼？他毫無懸念回答：「練習！」他說，成功只有一成靠天分，九成要靠努力，至於進入柏林愛樂的契機，就是把握機會參加甄選，勇往直前！

