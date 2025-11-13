自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第3屆中信當代繪畫獎揭曉 李芳妤奪首獎

2025/11/13 05:30

李芳妤〈白瓷磚、花、縫隙〉，壓克力、炭筆、瓷磚，184×1414公分，2025。（李芳妤提供）李芳妤〈白瓷磚、花、縫隙〉，壓克力、炭筆、瓷磚，184×1414公分，2025。（李芳妤提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由中國信託文教基金會主辦的第3屆「中國信託當代繪畫獎」得獎名單揭曉，李芳妤以〈白瓷磚、花、縫隙〉奪得首獎，獲得獎金80萬元；3件優選作品分別為張皓宇〈從水開始……接著一場模擬的敘事〉、黃冠鈞〈在與不在場的空間〉與黃嘉寧〈仙人掌塊（猴尾柱）〉，各獲獎金40萬元。

評審團陣容包括台灣美術基金會執行長林平、藝術家李傑、前卓納畫廊資深總監許宇、台北藝術大學美術學院教授陳曉朋以及中國信託文教基金會顧問蔣惠亭等。評審團主席林平表示，「本屆優選以上的作品不再關注社會議題，讓繪畫被解放，呈現出藝術跟人之間的關係，像忠實、親密的好朋友。」

首獎作品李芳妤〈白瓷磚、花、縫隙〉獲得評審團一致讚譽。李芳妤以台灣隨處可見，深具生活感的「白磁磚」為靈感，運用壓克力與炭筆結合雷射貼紙，以「格子覆蓋格子」的手法消融水泥縫隙，將72組白瓷磚拼接成長達14公尺的巨大牆面，重組熟悉的秩序和觀看習慣。評審許宇認為，「首獎作品加入了新世代更輕鬆的創作方式，切片與重組的幽默感，讓人眼睛為之一亮。」評審李傑也認為作品「帶來罕見的清新感，極具說服力」。

本屆得獎與入選共19件作品，將於2026年3月13日至6月14日在關渡美術館展出。

