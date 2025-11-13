自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

〈銀髮俱樂部〉當記憶退潮 用愛守住

2025/11/13 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／Kirishima Akari（霧島燈）

阿如慢慢舀起白粥，抬頭看著丈夫阿清：「你是誰？」阿清說：「我是陪妳吃早餐的人啊！」

阿如笑了，那笑意像晨光一樣短暫卻真實。下一秒，她又低頭吹涼湯匙裡的粥，好像什麼事都沒發生。

失智症就是這樣，它不會一次奪走你愛的人，而是像潮水，一次次沖刷海岸線上精心雕琢的記憶沙堡。

身為心理師，我見過許多病患，在一次次遺忘中，努力重建一個沒有昨日的今天。

如同在《鬼滅之刃》裡，猗窩座在最後一刻想起被愛的往事，選擇放下戰鬥，回到人性。那一瞬間提醒我們：遺忘，不等於消失；愛，可以在記憶之外存活。

或許很多人會認為，當被宣告罹患阿茲海默型失智症，即可預見患者身心功能全面潰散的必敗之戰。但這個比喻本身，就哲學家而言，或許就是錯的。哲學對此類失智症治療的啟發，在於換一個提問方式。

與其問「如何對抗失智」，不如問：當記憶消散，什麼才是愛與關係的本質？與其問「怎麼讓他記起我」，不如問：當語言失效，如何架起新的溝通橋梁？

哲學家會告訴我們，治療不是戰爭，所以沒有勝敗，只有不同階段的共存。最深刻的悖論是，當放下「治療」的執念，照護才真正開始。

〈新語言遊戲〉調整互動 用愛重寫

宛如電影《班傑明的奇幻旅程》，失智症患者的內在世界與身體功能，是倒敘式的發展。宛如從盛開的嬌豔花朵，長成了新生的嫩芽。

在發展心理學裡，我們看過孩子從牙牙學語到能用語言表達世界；失智，則是逆向發展──語言慢慢被刪減，直到只剩眼神、動作和聲音的片段。

有哲學家說，語言是一種遊戲，規則失效時，就要發明新的規則。照護失智者，就是要和他一起創造新的遊戲：當對方叫不出你的名字，可以用觸摸取代稱呼。當對話無法延續，用音樂取代語言。當他忘記今天是星期幾，用節奏和固定的儀式感，建立安全感。這不是退而求其次，而是「調整互動方式」，用愛重寫一套屬於你們的互動方式。

我看過一位阿公不認得女兒的臉，卻會在熟悉的民謠〈雨夜花〉響起時，跟著旋律哼唱。家屬也笑說他總忘了關火，但不自覺拿起鍋鏟想幫忙翻炒薑蒜。怎麼會有這樣的現象呢？

有現象學家說：身體記憶比語言記憶更持久。醫學掃描顯示，當阿伯的手碰到炒鍋時，他的基底核亮起如昔日的灶火。這團藏在腦深處的灰質群，像個固執的老伙房，始終為生命保管著最底層的生存手藝。

所以，帶他走走過去常去的路、煮一碗他小時候的味噌湯，都可能打開那道比記憶更深的門。

〈照護真價值〉愛是每天的初次相遇

失智症最殘酷的部分，就是「熟悉的人」逐漸變成「陌生的人」。哲學稱之為「他者」：一個無法被我們完全理解或占有的存在。真正的相遇，是承認對方的不可化約性，並在不完美與無常中，看見存在本身的美。這種眼光，正如日本美學的「侘寂」：在裂縫裡找到光，在殘缺中看見完整。

或許以預期哀傷這樣的概念，仍不足以描述照顧者與被照顧者之間的雙向沉默。患者的失語並非對我們的否定，而是疾病重繪了他們體驗現實的地圖。他們的世界並非一片空白，而是在語言與記憶的裂解中嘗試挖掘自我並感受他者的存在。

在那些混亂的瞬間，當有人仍不恐懼，甚至帶着誠意，走進他們的世界時，這或許是失智照護這一艱難事中，最深邃、最神聖的部分，也是對愛最深刻、最人性的詮釋。而且這愛是雙向的流動，無關乎姓名。

給藥與照顧或許無法改變病程的走向，但能讓患者在當下感到安穩與舒緩，這就是照護真正的價值。反過來說，照顧者別忘了照顧自己，因為這或許也是患者心底最深的期待。

記憶會離家出走，但愛，始終守在燈火通明的門口。即使路標全失，愛仍會帶我們找到彼此。（作者為臨床心理師）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應