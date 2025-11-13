〈銀髮俱樂部〉當記憶退潮 用愛守住

圖／達志影像

文／Kirishima Akari（霧島燈）

阿如慢慢舀起白粥，抬頭看著丈夫阿清：「你是誰？」阿清說：「我是陪妳吃早餐的人啊！」

阿如笑了，那笑意像晨光一樣短暫卻真實。下一秒，她又低頭吹涼湯匙裡的粥，好像什麼事都沒發生。

失智症就是這樣，它不會一次奪走你愛的人，而是像潮水，一次次沖刷海岸線上精心雕琢的記憶沙堡。

身為心理師，我見過許多病患，在一次次遺忘中，努力重建一個沒有昨日的今天。

如同在《鬼滅之刃》裡，猗窩座在最後一刻想起被愛的往事，選擇放下戰鬥，回到人性。那一瞬間提醒我們：遺忘，不等於消失；愛，可以在記憶之外存活。

或許很多人會認為，當被宣告罹患阿茲海默型失智症，即可預見患者身心功能全面潰散的必敗之戰。但這個比喻本身，就哲學家而言，或許就是錯的。哲學對此類失智症治療的啟發，在於換一個提問方式。

與其問「如何對抗失智」，不如問：當記憶消散，什麼才是愛與關係的本質？與其問「怎麼讓他記起我」，不如問：當語言失效，如何架起新的溝通橋梁？

哲學家會告訴我們，治療不是戰爭，所以沒有勝敗，只有不同階段的共存。最深刻的悖論是，當放下「治療」的執念，照護才真正開始。

〈新語言遊戲〉調整互動 用愛重寫

宛如電影《班傑明的奇幻旅程》，失智症患者的內在世界與身體功能，是倒敘式的發展。宛如從盛開的嬌豔花朵，長成了新生的嫩芽。

在發展心理學裡，我們看過孩子從牙牙學語到能用語言表達世界；失智，則是逆向發展──語言慢慢被刪減，直到只剩眼神、動作和聲音的片段。

有哲學家說，語言是一種遊戲，規則失效時，就要發明新的規則。照護失智者，就是要和他一起創造新的遊戲：當對方叫不出你的名字，可以用觸摸取代稱呼。當對話無法延續，用音樂取代語言。當他忘記今天是星期幾，用節奏和固定的儀式感，建立安全感。這不是退而求其次，而是「調整互動方式」，用愛重寫一套屬於你們的互動方式。

我看過一位阿公不認得女兒的臉，卻會在熟悉的民謠〈雨夜花〉響起時，跟著旋律哼唱。家屬也笑說他總忘了關火，但不自覺拿起鍋鏟想幫忙翻炒薑蒜。怎麼會有這樣的現象呢？

有現象學家說：身體記憶比語言記憶更持久。醫學掃描顯示，當阿伯的手碰到炒鍋時，他的基底核亮起如昔日的灶火。這團藏在腦深處的灰質群，像個固執的老伙房，始終為生命保管著最底層的生存手藝。

所以，帶他走走過去常去的路、煮一碗他小時候的味噌湯，都可能打開那道比記憶更深的門。

〈照護真價值〉愛是每天的初次相遇

失智症最殘酷的部分，就是「熟悉的人」逐漸變成「陌生的人」。哲學稱之為「他者」：一個無法被我們完全理解或占有的存在。真正的相遇，是承認對方的不可化約性，並在不完美與無常中，看見存在本身的美。這種眼光，正如日本美學的「侘寂」：在裂縫裡找到光，在殘缺中看見完整。

或許以預期哀傷這樣的概念，仍不足以描述照顧者與被照顧者之間的雙向沉默。患者的失語並非對我們的否定，而是疾病重繪了他們體驗現實的地圖。他們的世界並非一片空白，而是在語言與記憶的裂解中嘗試挖掘自我並感受他者的存在。

在那些混亂的瞬間，當有人仍不恐懼，甚至帶着誠意，走進他們的世界時，這或許是失智照護這一艱難事中，最深邃、最神聖的部分，也是對愛最深刻、最人性的詮釋。而且這愛是雙向的流動，無關乎姓名。

給藥與照顧或許無法改變病程的走向，但能讓患者在當下感到安穩與舒緩，這就是照護真正的價值。反過來說，照顧者別忘了照顧自己，因為這或許也是患者心底最深的期待。

記憶會離家出走，但愛，始終守在燈火通明的門口。即使路標全失，愛仍會帶我們找到彼此。（作者為臨床心理師）

