自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/11/13 05:30

圖／曾素珍圖／曾素珍

用餐人數：兩人

菜色說明：我和念大學的兒子，享用這一桌的菜，而且還煮了三杯米的飯。

我用豬軟骨加玉米煮湯，起鍋前加上幾顆蛤蜊，湯頭嘗起來更加鮮甜美味。利用煮湯的時間，清洗其他食材，聽著熟悉歌手的成名曲，也一起哼唱起來。第一次自己煮毛豆仁，聽說邊煮邊撈去浮起的白色泡沫，可以降低脹氣的機率。我將毛豆仁煮熟後，炒蛋和蝦仁。除了蒜炒空心菜，還燙了一大盤蔬菜（秋葵、香菇、彩椒、四季豆、綠花椰、玉米筍），這是為正在減重的我特別準備的。烤鮭魚則是想幫愛運動的兒子多補充優質蛋白質。

我們兩個人怎麼吃得完這整桌菜？當然無法。沒關係，剩菜剩飯就讓兒子當消夜解決。（文、圖／曾素珍）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應