【家庭plus】我家的餐桌

圖／曾素珍

用餐人數：兩人

菜色說明：我和念大學的兒子，享用這一桌的菜，而且還煮了三杯米的飯。

我用豬軟骨加玉米煮湯，起鍋前加上幾顆蛤蜊，湯頭嘗起來更加鮮甜美味。利用煮湯的時間，清洗其他食材，聽著熟悉歌手的成名曲，也一起哼唱起來。第一次自己煮毛豆仁，聽說邊煮邊撈去浮起的白色泡沫，可以降低脹氣的機率。我將毛豆仁煮熟後，炒蛋和蝦仁。除了蒜炒空心菜，還燙了一大盤蔬菜（秋葵、香菇、彩椒、四季豆、綠花椰、玉米筍），這是為正在減重的我特別準備的。烤鮭魚則是想幫愛運動的兒子多補充優質蛋白質。

我們兩個人怎麼吃得完這整桌菜？當然無法。沒關係，剩菜剩飯就讓兒子當消夜解決。（文、圖／曾素珍）

