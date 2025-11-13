【自由副刊】 翁禎翊／承諾

圖◎吳睿哲

◎翁禎翊 圖◎吳睿哲

颱風過境的隔天，案件如常審理。這天開庭的最後，我照例留下充分的時間，讓被害者能夠盡量表達自己的意見。來到法庭的人幾乎都是大學生，每個人看起來都有話要講，但卻欲言又止，彷彿被教授點到發言的修課同學，一支麥克風於是在他們彼此之間傳來傳去、按鍵開開關關。

終於有人舉起手，怯怯地反問：「這個環節，是要我們講些什麼？」

請繼續往下閱讀...

我回應道，想講什麼就講什麼。

可他們還是一臉困惑。有的人雙手合十掩住臉頰，輕輕對掌心呼氣，有的人低下頭套弄戒指、搓揉手背手心。

看來是太緊張了，我試著轉移話題，緩和大家的情緒，先是關心他們從中南部過來的，淹水狀況還好嗎？高鐵運行正常嗎？也問問他們現在開學了沒、今天下午是沒課還是……呃，蹺課？

大學生們手裡忘記關上的麥克風，隱隱有笑聲傳出。我隨即進入正題，認真地和他們說：「首先要謝謝你們決定耗上自己的時間心力，來跑這一趟法律流程，先是去警察局報案，然後又冒著大雨在今天來法院開庭。我和你們年紀差不多大的時候，可能十年前了，也在知名的拍賣網站遇過詐騙。情節一模一樣，下了單轉了錢，一開始好聲好氣地詢問出貨進度，接下來一再忍耐包容，最後換來個有恃無恐、無疾而終。」

「可是我和你們不一樣。我沒有報警，幾千塊錢就打水漂認栽了，後來好一段時間不想提起這件事。網拍詐騙這個罪很重，有期徒刑一年以上起跳，原則上就是要進去關。是你們阻止了下一個人受害，也是因為有你們，被告現在才會坐在這邊，有莫大的心理壓力，請求你們體諒他有老婆、有小孩，希望與你們和解。」

「所以，你們可以說說希望的和解金額與理由，比如過程中犧牲了多少時間，為了去報案、去開庭，額外花了多少車錢。講講你們打工或家教一個月賺多少，上網向被告下訂幾千塊、一兩萬的公仔，要存多久、要省吃儉用多久。你們講的筆錄都會記載，被告到時候上訴了，台灣高等法院的法官也都會看見。」

「以上都是舉例。接下來就是各位的時間。」我示意大學生們可以開始發言了。

這些話我當然不是第一次在法庭上說出口，任職第三年了，經手的網拍詐騙，自然不可能只有這麼一件。所以我也大致能夠猜到被害人會說出什麼內容，書記官的筆錄例稿很快就預備好：「我本案受害金額是〇〇元，另外還損失了〇〇元，這包含支出〇〇、〇〇以及〇〇的費用。我月薪是〇〇元，希望被告賠償我〇〇元，我願意／不願意接受分期付款，我願意／不願意原諒被告。如果未能達成和解，我要提起附帶民事訴訟／我會自己另外對被告提告求償。至於量刑部分，請法院從重量刑／請法院依法決定。」

例稿裡面句句不離錢。成年人的世界就是這麼現實。如此純純粹粹的財產犯罪，就應該純純粹粹地靠著財產解決。道歉、誠意、悔改、原諒……這些詞彙在每個人心中重量肯定不會相同，但大抵能用某個數字量化。案件審理的最後，往往也就是被告與被害人互相拉扯、試探，確認彼此心裡的價碼。

說白話一點，就是討價還價。

學生或者剛出社會的年輕人是最單純的那一群，捍衛權利的時候最為堅定、最有條理，但是真的看到有人在自己面前低聲下氣、哽咽掉淚，也最容易心軟退讓。「對本案有什麼意見？」給了他們回答的方向，常常我便覺得自己像是回到大學的課堂，身邊總有一些人，戴著良善的濾鏡看世界，相信世界會因為此刻的自己而變得更好，因此面對遼闊的提問，給出遼闊的解答。

所謂「遼闊」，不是指同理或同情，也不等同於寬容或寬恕，它不是任何詞語的代稱。但就是因為在周而復始的日子裡，一再瞥見那樣的景色，所以感受到工作的意義。

大學生一個又一個接過麥克風，最後傳到一個女生手裡。她說，賠不賠償對我來說不重要了。我可以講一下為什麼我非常想要下訂的那個公仔，這樣就好嗎？

我點點頭，小聲地和書記官說，可以把例稿刪掉了，先不用打字，我們聽完她講的，再來整理筆錄。

而故事也沒有很長。大概一、兩分鐘內就結束了，低頭字斟句酌的時間，比小心翼翼吐出字句的時間還長。

近乎一字不漏地打在筆錄上，也就幾句話。

「我有一個很要好的朋友，我們認識很久了，後來她因為某些因素，狀況不太好，出入身心科急性病房好幾次。最近一次住院，是今年年初的時候，她說她想放棄了，好累，我不知道怎麼做才好。我知道她一直很喜歡某個公仔，可是就我所知，好像只有日本才有賣，而且很搶手，應該不會太便宜。所以我承諾她，如果她這次繼續好好聽醫師、護理師的話，我會給她一個非常大的驚喜。我在網路上看到被告說要賣這個公仔，而且標明有現貨，真的非常開心，下訂以後，就一直等待。我的朋友也一直問我，驚喜到底是什麼。我好難向她解釋究竟發生了什麼事情。我在醫院看到她滿懷期待的眼神，都覺得自責又害怕。後來，她也就沒再追問我了。」

女生語氣很平靜，問她需要面紙嗎，她搖了搖手。

麥克風關上，法庭裡剩下鍵盤飛快的敲擊聲。我請她看著電腦螢幕，確認書記官潤飾後的筆錄是否與她想要表達的內容一致。

確認無誤，也就來到刑事審判的最後一個流程，被告最後還有什麼話要說？

老婆和小孩都來到現場的被告回答，沒有。

宣示言詞辯論終結前，我忍不住脫口了一句：「剛剛被害人講的，都有聽到嗎？」

我們大人太狹隘了，有些東西沒辦法用金錢彌補或衡量。而大學生們有一天也會知道，被告不會這麼容易因為一兩句話就被打動，不要輕易懷抱這種想像。

有聽到嗎、有聽到嗎。對世界已經沒有良善濾鏡的我，清楚明白，那只不過是我對我自己的喊話。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法