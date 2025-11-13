自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 翁禎翊／承諾

2025/11/13 05:30

圖◎吳睿哲圖◎吳睿哲

◎翁禎翊 圖◎吳睿哲

颱風過境的隔天，案件如常審理。這天開庭的最後，我照例留下充分的時間，讓被害者能夠盡量表達自己的意見。來到法庭的人幾乎都是大學生，每個人看起來都有話要講，但卻欲言又止，彷彿被教授點到發言的修課同學，一支麥克風於是在他們彼此之間傳來傳去、按鍵開開關關。

終於有人舉起手，怯怯地反問：「這個環節，是要我們講些什麼？」

我回應道，想講什麼就講什麼。

可他們還是一臉困惑。有的人雙手合十掩住臉頰，輕輕對掌心呼氣，有的人低下頭套弄戒指、搓揉手背手心。

看來是太緊張了，我試著轉移話題，緩和大家的情緒，先是關心他們從中南部過來的，淹水狀況還好嗎？高鐵運行正常嗎？也問問他們現在開學了沒、今天下午是沒課還是……呃，蹺課？

大學生們手裡忘記關上的麥克風，隱隱有笑聲傳出。我隨即進入正題，認真地和他們說：「首先要謝謝你們決定耗上自己的時間心力，來跑這一趟法律流程，先是去警察局報案，然後又冒著大雨在今天來法院開庭。我和你們年紀差不多大的時候，可能十年前了，也在知名的拍賣網站遇過詐騙。情節一模一樣，下了單轉了錢，一開始好聲好氣地詢問出貨進度，接下來一再忍耐包容，最後換來個有恃無恐、無疾而終。」

「可是我和你們不一樣。我沒有報警，幾千塊錢就打水漂認栽了，後來好一段時間不想提起這件事。網拍詐騙這個罪很重，有期徒刑一年以上起跳，原則上就是要進去關。是你們阻止了下一個人受害，也是因為有你們，被告現在才會坐在這邊，有莫大的心理壓力，請求你們體諒他有老婆、有小孩，希望與你們和解。」

「所以，你們可以說說希望的和解金額與理由，比如過程中犧牲了多少時間，為了去報案、去開庭，額外花了多少車錢。講講你們打工或家教一個月賺多少，上網向被告下訂幾千塊、一兩萬的公仔，要存多久、要省吃儉用多久。你們講的筆錄都會記載，被告到時候上訴了，台灣高等法院的法官也都會看見。」

「以上都是舉例。接下來就是各位的時間。」我示意大學生們可以開始發言了。

這些話我當然不是第一次在法庭上說出口，任職第三年了，經手的網拍詐騙，自然不可能只有這麼一件。所以我也大致能夠猜到被害人會說出什麼內容，書記官的筆錄例稿很快就預備好：「我本案受害金額是〇〇元，另外還損失了〇〇元，這包含支出〇〇、〇〇以及〇〇的費用。我月薪是〇〇元，希望被告賠償我〇〇元，我願意／不願意接受分期付款，我願意／不願意原諒被告。如果未能達成和解，我要提起附帶民事訴訟／我會自己另外對被告提告求償。至於量刑部分，請法院從重量刑／請法院依法決定。」

例稿裡面句句不離錢。成年人的世界就是這麼現實。如此純純粹粹的財產犯罪，就應該純純粹粹地靠著財產解決。道歉、誠意、悔改、原諒……這些詞彙在每個人心中重量肯定不會相同，但大抵能用某個數字量化。案件審理的最後，往往也就是被告與被害人互相拉扯、試探，確認彼此心裡的價碼。

說白話一點，就是討價還價。

學生或者剛出社會的年輕人是最單純的那一群，捍衛權利的時候最為堅定、最有條理，但是真的看到有人在自己面前低聲下氣、哽咽掉淚，也最容易心軟退讓。「對本案有什麼意見？」給了他們回答的方向，常常我便覺得自己像是回到大學的課堂，身邊總有一些人，戴著良善的濾鏡看世界，相信世界會因為此刻的自己而變得更好，因此面對遼闊的提問，給出遼闊的解答。

所謂「遼闊」，不是指同理或同情，也不等同於寬容或寬恕，它不是任何詞語的代稱。但就是因為在周而復始的日子裡，一再瞥見那樣的景色，所以感受到工作的意義。

大學生一個又一個接過麥克風，最後傳到一個女生手裡。她說，賠不賠償對我來說不重要了。我可以講一下為什麼我非常想要下訂的那個公仔，這樣就好嗎？

我點點頭，小聲地和書記官說，可以把例稿刪掉了，先不用打字，我們聽完她講的，再來整理筆錄。

而故事也沒有很長。大概一、兩分鐘內就結束了，低頭字斟句酌的時間，比小心翼翼吐出字句的時間還長。

近乎一字不漏地打在筆錄上，也就幾句話。

「我有一個很要好的朋友，我們認識很久了，後來她因為某些因素，狀況不太好，出入身心科急性病房好幾次。最近一次住院，是今年年初的時候，她說她想放棄了，好累，我不知道怎麼做才好。我知道她一直很喜歡某個公仔，可是就我所知，好像只有日本才有賣，而且很搶手，應該不會太便宜。所以我承諾她，如果她這次繼續好好聽醫師、護理師的話，我會給她一個非常大的驚喜。我在網路上看到被告說要賣這個公仔，而且標明有現貨，真的非常開心，下訂以後，就一直等待。我的朋友也一直問我，驚喜到底是什麼。我好難向她解釋究竟發生了什麼事情。我在醫院看到她滿懷期待的眼神，都覺得自責又害怕。後來，她也就沒再追問我了。」

女生語氣很平靜，問她需要面紙嗎，她搖了搖手。

麥克風關上，法庭裡剩下鍵盤飛快的敲擊聲。我請她看著電腦螢幕，確認書記官潤飾後的筆錄是否與她想要表達的內容一致。

確認無誤，也就來到刑事審判的最後一個流程，被告最後還有什麼話要說？

老婆和小孩都來到現場的被告回答，沒有。

宣示言詞辯論終結前，我忍不住脫口了一句：「剛剛被害人講的，都有聽到嗎？」

我們大人太狹隘了，有些東西沒辦法用金錢彌補或衡量。而大學生們有一天也會知道，被告不會這麼容易因為一兩句話就被打動，不要輕易懷抱這種想像。

有聽到嗎、有聽到嗎。對世界已經沒有良善濾鏡的我，清楚明白，那只不過是我對我自己的喊話。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應